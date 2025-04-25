Ο ΛΕΞ ανακοίνωσε τη συναυλία που θα «ταράξει» τα μουσικά νερά του καλοκαιριού. Στις 28 Ιουνίου, ο αγαπημένος ράπερ θα ανέβει στη σκηνή του ΟΑΚΑ, σε μια βραδιά που μπορεί να ξεπεράσει τους 100.000 θεατές.

Αν το νούμερο αυτό επιβεβαιωθεί θα «σπάσει» κάθε ρεκόρ προσέλευσης και θα γράψει ιστορία. Ο ΛΕΞ, μέσα από story στο Instagram, έδωσε το link για τα εισιτήρια, με τους θαυμαστές του να περιμένουν ήδη στις διαδικτυακές ουρές προκειμένου να εξασφαλίσουν τη θέση τους. Ήδη στην πλατφόρμα εμφανίζεται το μήνυμα ότι η συναυλία είναι «sold out», καθώς τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν σε λιγότερο από ένα 24ωρο.

Η τελευταία σόλο συναυλία του ΛΕΞ στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2022 στη Νέα Σμύρνη και προκάλεσε αίσθηση, καθώς το γήπεδο του Πανιωνίου -χωρίς την παραμικρή διαφήμιση- γέμισε με περισσότερους από 25.000 θεατές.

Τον περασμένο Νοέμβριο, ο ΛΕΞ παρουσίασε τον τέταρτο σόλο δίσκο του, το «Γ.Τ.Κ», ο οποίος περιλαμβάνει 11 κομμάτια, ενώ την παραγωγή είχαν αναλάβει οι Dof Twogge και Ortiz.

Η ανάρτηση του ράπερ έχει ήδη ξεπεράσει τις 51.518 αντιδράσεις («likes») και φέρει τη λακωνική λεζάντα «28.06.2025», ημερομηνία κατά την οποία έχει προγραμματιστεί η μεγάλη συναυλία.

Στο μεταξύ η πλατφόρμα μέσα από την οποία μπορεί κάποιος να κλείσει εισιτήριο έχει κατακλυστεί από δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Μια τεράστια online «ουρά» έχει στηθεί από χρήστες που θέλουν να αποκτήσουν το πολυπόθητο εισιτήριο, με πάνω από 50.000 χρήστες να περιμένουν σε «ουρά» και με εκτιμώμενο χρόνο αναμονής να ξεπερνά τη μία ώρα.

Ο καλλιτέχνης-φαινόμενο που «σπάει» το ένα ρεκόρ μετά το άλλο

Ο ΛΕΞ είναι ένα «μουσικό φαινόμενο». Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα «έσπασε» όλα τα ρεκόρ και σκαρφάλωσε στην κορυφή. Ο ΛΕΞ (καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Αλέξη Λαναρά) από τη Θεσσαλονίκη δημιούργησε από την πρώτη στιγμή θόρυβο όταν κυκλοφόρησε τον τέταρτο προσωπικό του δίσκο, «Γ.Κ.Τ.» (αναγραμματισμός του ντεμπούτου του, προ δεκαετίας, «Τ.Γ.Κ.», που σημαίνει «Τέχνη για Κολλημένους» και, που αισίως, μετατράπηκε «Για την Κουλτούρα»).

«Αμφισβητούνε τα ρεκόρ που καταρρίπτω/Αλλάζω τα παπούτσια και πηδάω σαν τον Μίλτο», ραπάρει στο «Cognac». Οι περισσότεροι -και κυρίως τα ΜΜΕ- ασχολήθηκαν μαζί του μετά τη μνημειώδη του συναυλία στο γήπεδο του Πανιωνίου το καλοκαίρι του 2022. Και είναι αλήθεια ότι πάνω από 20.000 νέοι τον αποθέωσαν, με τον ράπερ να γράφει μια νέα σελίδα στην ιστορία της ελληνικής ραπ.

Απεχθάνεται τις συνεντεύξεις και ό,τι έχει να πει το λέει μέσα από τους στίχους και τη μουσική του. Η νέα γενιά -και όχι μόνο- τον λατρεύει. Πολλοί τον έχουν χαρακτηρίσει «ποιητή» της θυμωμένης γενιάς και μπορεί να έχουν δίκιο.

Χωρίς τη στήριξη των ΜΜΕ και διαφημιστικά κόλπα, ο ΛΕΞ «έσπασε» ρεκόρ στην ελληνική δισκογραφία, έτσι όπως γεμίζει και όλα τα στάδια που δίνει συναυλίες. Η μουσική του δεν είναι «μουσική για μπαχαλάκηδες», όπως με στόμφο τη χαρακτήρισαν κάποιοι, δεν ενθαρρύνει τη βία, λέει τη δική του «αλήθεια» με την οποία ταυτίζονται πολλοί.

Ο ίδιος στον πρόλογο του βιβλίου «ΛΕΞ, ένα αστέρι από τσιμέντο» γράφει ότι είναι απλώς ένας ράπερ και πως δεν υπήρξε ποτέ «ποιητής της νέας γενιάς», όπως πολλοί τον έχουν χαρακτηρίσει.

«Η ποίηση νιώθω ότι φέρει ένα πνευματικό παίδεμα παραπάνω από έναν χιπ-χοπ στίχο. Ναι, ο στίχος είναι δυνατός, ναι, ο στίχος έχει να πει, αλλά στο ραπ έχει μεγάλη σημασία η ερμηνεία, το πάτημα. Είναι πολλές οι παράμετροι. Το ραπ για μένα δεν είναι ιδεολογία, είναι ένα μέσο, όπως η συγγραφή. Δεν παύω, βέβαια, να τηρώ συγκεκριμένους αισθητικούς κώδικες, δεν θα τους καταπατήσω».

Το πραγματικό του όνομα είναι Αλέξης Λαναράς, γεννήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 1984 στη Θεσσαλονίκη και μεγάλωσε στην περιοχή του Φαλήρου. Ξεκίνησε αρχικά ως γκραφιτάς στους 2G (Good Guys), οι οποίοι το 1999 αποφάσισαν να ασχοληθούν με τη μουσική, δημιουργώντας τα Βόρεια Αστέρια. Με τα Βόρεια Αστέρια κυκλοφόρησαν 4 δίσκους, αλλά αποφάσισαν να διαλυθούν και να ακολουθήσουν σόλο καριέρα. Ενδιάμεσα, ο ΛΕΞ είχε δημιουργήσει τα Ανάποδα Καπέλα μαζί με τον Μικρό Κλέφτη -κυκλοφόρησαν το μοναδικό τους άλμπουμ το 2007 με τίτλο «Δε μας ξες καλά». Τρία χρόνια μετά, το 2010, ξεκίνησε η σόλο καριέρα του.

Πηγή: skai.gr

