Kehlani: Ακυρώθηκε συναυλία της στο Πανεπιστήμιο Cornell λόγω φιλοπαλαιστινιακών δηλώσεών της

Το Πανεπιστήμιο Cornell πήρε την απόφαση να ακυρώσει την προγραμματισμένη εμφάνιση της σταρ της R&B, Kehlani, από την ετήσια γιορτή «Slope Day», επειδή έφερε «διχασμό και διχόνοια» στην πανεπιστημιακή κοινότητα.

Ο πρόεδρος του ιδρύματος, Μάικλ Κοτλικόφ, εξήγησε ότι ανακάλεσε την πρόσκληση λόγω των «αντισημιτικών, αντι-ισραηλινών αισθημάτων» που η Kehlani έχει εκφράσει κατά καιρούς. Σύμφωνα με το AP, η τραγουδίστρια θα ήταν επικεφαλής της φετινής διοργάνωσης που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Μαΐου, σηματοδοτώντας το τέλος του ακαδημαϊκού έτους.

«Από τότε που ανακοινώθηκε η εμφάνιση της Kehlani, άκουσα σοβαρές ανησυχίες από την κοινότητά μας ότι πολλοί είναι θυμωμένοι, πληγωμένοι και μπερδεμένοι που η «Slope Day» θα παρουσίαζε μία καλλιτέχνιδα που έχει υποστηρίξει αντισημιτικά, αντι-ισραηλινά συναισθήματα σε παραστάσεις, βίντεο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ιδρύματος σε ανοιχτή επιστολή του και συνέχισε.

«Ενώ κάθε καλλιτέχνης έχει το δικαίωμα στη χώρα μας να εκφράζει μισητές απόψεις, η «Slope Day» έχει ως στόχο να ενώσει την κοινότητά μας και όχι να τη διχάσει. Για το λόγο αυτό, ανακαλώ την πρόσκληση προς την Kehlani και αναμένω σύντομα την ανακοίνωση ενός νέου προγράμματος για μια υπέροχη "Slope Day 2025"».

Σύμφωνα με τον Guardian, η Kehlani, της οποίας τα δύο πρώτα άλμπουμ έφτασαν στο Top 3 των ΗΠΑ το 2017 και το 2020, έχει υποστηρίξει αρκετές φορές δημόσια τον Παλαιστινιακό λαό. Όπως στο μουσικό βίντεο του τραγουδιού της «Next 2 U», το οποίο περιλαμβάνει στην αρχή, τη φράση «ζήτω η ιντιφάντα», ενώ στη συνέχεια τραγουδά μπροστά από μια παλαιστινιακή σημαία φορώντας ένα κοστούμι με κεφίγια.

Ο Κοτλικόφ σημείωσε ότι συζήτησε με τους διοργανωτές της εκδήλωσης και άλλους φοιτητές πριν πάρει την τελική απόφαση.

«Καταλαβαίνω ότι η απόφασή μου θα γιορταστεί από κάποιους και θα επικριθεί από άλλους. Πιστεύω ότι είναι το σωστό και η απόφαση που πρέπει να πάρω για να διασφαλίσω την ασφάλεια σε αυτή την εκδήλωση που απευθύνεται σε ολόκληρη την πανεπιστημιούπολη» πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

