Στη Ναύπακτο ολοκληρώνεται η εβδομάδα για το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα». Σήμερα, Παρασκευή 25 Απριλίου στις 14.45, η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής βγαίνουν ζωντανά από την όμορφη πόλη της Αιτωλοακαρνανίας, που είναι χτισμένη αμφιθεατρικά σε πευκόφυτη πλαγιά και το όνομά της ταυτίστηκε με τη ναυμαχία ορόσημο για την ιστορία της Ευρώπης.

Την ομορφιά της Ναυπάκτου, αλλά και την απαράμιλλη θέα της προς το Παναχαϊκό Όρος και τη Γέφυρα τού Ρίου – Αντιρρίου ανακαλύπτουμε με τη βοήθεια των ντόπιων. Από το Ενετικό Λιμάνι της, όπου δεσπόζει το άγαλμα του Μιγκέλ Θερβάντες ως το ρολόι, το κάστρο και το Αρχοντικό Μπότσαρη, η πόλη αποκαλύπτει τα μυστικά της.

Εδώ και πολλά χρόνια, ο Σύλλογος Αλκυόνη στη Ναύπακτο που δημιουργήθηκε από γονείς και κηδεμόνες αναπήρων είναι σπιτικό. Παρέχει στα άτομα με αναπηρία ζεστασιά, φροντίδα, στήριξη και ευκαιρίες για μια ζωή με ίσα δικαιώματα. Τους γνωρίζουμε και τους ακούμε.

Ένα μεγάλο σχεδιαζόμενο έργο αντλησιοταμίευσης στην Τριχωνίδα συναντά αντιδράσεις. Αν και σκοπός του είναι να παράγεται ενέργεια μέσω της αποθήκευσής της σε ταμιευτήρες, κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν επιφυλάξεις.

Στην εκκωφαντικά ήσυχη Άνω Χώρα Ναυπακτίας, η ζωή κυλά αργά για τους πέντε μόνιμους κατοίκους της. Έχουν όμως παρέα τον… Καρνάβαλο, το θρυλικό λεωφορείο που τους συνέδεε άλλοτε με τον έξω κόσμο. Ακούμε για τη ζωή τους αλλά και ωραίες ιστορίες ανθρώπων άλλης εποχής.

Στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας, τσιπούρες και λαβράκια εκτρέφονται σε μια από τις μεγαλύτερες μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας της Δυτικής Ελλάδας.

Την επόμενη εβδομάδα, το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» ταξιδεύει νότια και βγαίνει ζωντανά από Σπέτσες, Ύδρα, Πόρτο Χέλι, Ερμιόνη και Γαλατά.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

