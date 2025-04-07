Λεωνίδας Κακούρης: Πλέον τα δωμάτια των εφήβων έχουν γίνει πολύ επικίνδυνα

Ο Λεωνίδας Κακούρης συμμετείχε σε φωτογράφιση για το bullying και ρωτήθηκε για τον γιο του που είναι στην εφηβεία. O ηθοποιός έχει δύο παιδιά από τον γάμο του με την Αλίκη Στεφανοπούλου, την Ηλιάνα που ενηλικιώθηκε και τον Βαγγέλη που είναι στην εφηβεία.

Ρωτήθηκε λοιπόν από το Happy Day για το αν παρακολουθεί τι συμβαίνει στο παιδί του.

«Σίγουρα πρέπει να είσαι κοντά στο παιδί. Σίγουρα πρέπει να έχεις τις αισθήσεις σου ανοιχτές για να καταλάβεις αν κάτι αλλάζει.

Πλέον τα δωμάτια των εφήβων έχουν γίνει πολύ επικίνδυνα και μπορεί ένας έφηβος να κλειστεί εκεί και να ζει μια ζωή που δεν φαντάζεται ο γονιός.

Είμαστε από κοντά και θεωρώ ότι έχουμε επικοινωνία και αν συμβεί οτιδήποτε θα προστρέξει σε μας, είμαστε με τα μάτια και αυτιά ανοιχτά» είπε χαρακτηριστικά.

Πατέρας και γιος έχουν συνυπάρξει στη σκηνή στη «Μελωδία της ευτυχίας» όπου έπαιζαν τον ρόλο... πατέρα και γιου και όπως έχει πει ο Λεωνίδας Κακούρης ο γιος του θέλει να γίνει ηθοποιός.

«Αυτή την περίοδο του αρέσει πάρα πολύ και το ονειρεύεται από ότι μπορώ να καταλάβω. Έχει παίξει σε δύο παραστάσεις, την πρώτη που παίξαμε μαζί, πριν από 2 χρόνια (σ.σ. στη Μελωδία της Ευτυχίας) και τώρα είναι στη Ματίλντα. Όλη αυτή η διαδικασία, να πάει στο θέατρο, να συναντήσει τα άλλα παιδιά, να βάλει το κοστούμι, να βγει και να παίξει, του προκαλεί μεγάλη χαρά και δεν θέλω να του το στερήσω» είχε πει.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.