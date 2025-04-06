Λογαριασμός
Ανελέητη σάτιρα: Ο Μάικ Μάγιερς υποδύεται τον Μασκ στο «SNL» - Δηλώνει ότι κατασκεύασε «αυτοβανδαλιζόμενα» Tesla – Δείτε βίντεο

Ο “Ίλον Μασκ” δηλώνει ότι με τη δύναμη της ΑΙ κατασκεύασε... αυτοβανδαλιζόμενα Tesla - Ενοχλημένος φέρεται ο "πραγματικός" Ίλον Μασκ με τη σάτιρα του Μάγιερς

ΗΠΑ: Ο Μάικ Μάγιερς υποδύεται τον Ίλον Μασκ στο «SNL»

Ανελέητη σάτιρα για άλλη μια φορά στη δημοφιλή κωμική σειρά SNL (Saturday Night Live), με τον Καναδό Μάικ Μάγιερς (γνωστός ως Βρετανός πράκτορας Όστιν Πάουερς) να κλέβει την παράσταση... 

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Τζέιμς Όστιν Τζόνσον) ανακοινώνει τους δασμούς του κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας του, όταν παρεμβαίνει ο... “Ίλον Μασκ” (Μάικ Μάγιερς) 

Ο “Ίλον Μασκ” δηλώνει ότι με τη δύναμη της ΑΙ κατασκεύασε... αυτοβανδαλιζόμενα Tesla, των οποίων τα φώτα και τα τζάμια σπάνε μόνα τους και δημιουργούν αυτόματα γκραφίτι με “Σβάστικες” ή “πέη” ή... “Σβάστικες δημιουργημένες από πέη”. 

Σημειώνεται ότι ο... γνήσιος Ίλον Μασκ φέρεται να είναι ενοχλημένος από τον τρόπο που τον σατιρίζει ο Μάγιερς. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ Ίλον Μασκ δασμοί
