«'Οπου Υπάρχει Ελλάδα»: Η εβδομάδα ξεκινά από τα Καλάβρυτα - Σήμερα στις 14.45, στον ΣΚΑΪ

Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» αυτή την εβδομάδα ταξιδεύει στην Πελοπόννησο. Σήμερα, Δευτέρα 7 Απριλίου στις 14.45, η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής στήνουν το υπαίθριο στούντιο της εκπομπής στα Καλάβρυτα και οι τηλεθεατές του ΣΚΑΪ γνωρίζουν μαζί τους την περιοχή, μαθαίνουν την ιστορία της αλλά και τα προβλήματα των κατοίκων.

Δείτε το trailer:

Από το Διακοφτό στα Καλάβρυτα και αντίστροφα, η διαδρομή με τον ξακουστό οδοντωτό προσφέρει μία ξεχωριστή εμπειρία. Χάρη στην τεχνολογία της «οδόντωσης», επί 130 χρόνια οι επιβάτες του διασχίζουν το φαράγγι του Βουραϊκού και έρχονται σε άμεση επαφή με τη φύση.

Το Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων αποτελεί μέχρι και σήμερα τραύμα για την Ελλάδα. Τον Δεκέμβριο του 1943, οι Ναζί εκτέλεσαν εκατοντάδες ανθρώπους, έκλεψαν και λεηλάτησαν την περιοχή. Επιζήσαντες της Σφαγής μοιράστηκαν μαζί μας τις συγκλονιστικές ιστορίες τους που είναι ιστορίες του τόπου.

Η ομορφιά της Αιγιαλείας δεν επαρκεί για να στηρίξει τον ξενοδοχειακό τομέα της περιοχής. Στελέχη του μας μιλούν για ανεπαρκή προβολή της από το αρμόδιο υπουργείο έναντι άλλων προορισμών, όπως και για δυσανάλογα βάρη από το τέλος Κλιματικής Αλλαγής.

Στο απίθανο λευκό του Χιονοδρομικού Καλαβρύτων, ζούμε ό,τι κάθε αθλητής του σκι και φίλος του βουνού: κάνουμε σκι, οδηγούμε snowmobile ή απλά πίνουμε ζεστή σοκολάτα στο σαλέ.

Η ιστιοπλοΐα είναι πάνω απ’ όλα ένα άθλημα ελευθερίας. Τα παιδιά από τον Ναυταθλητικό Όμιλο Αιγίου, που πέφτουν στα νερά του Κορινθιακού με ενθουσιασμό, μοιράζονται μαζί μας αυτό το αίσθημα. Στα σχέδια του Ομίλου είναι να αποκτήσει σκάφη ειδικά διαμορφωμένα για άτομα με αναπηρία.

