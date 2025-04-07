Χριστίνα Μπόμπα: Φωτογραφίζεται με μπικίνι – Βιάζεται να έρθει το καλοκαίρι – Κι εμείς…

Ενθουσιασμένη εμφανίστηκε στο Instagram η Χριστίνα Μπόμπα, καθώς όλη η οικογένεια ετοιμάζεται για απόδραση στο εξωτερικό. Η influencer έδειξε τις βαλίτσες που ετοιμάζει με τις δίδυμες κόρες της, Αριάνα και Φιλίππα, να αποκαλύπτουν τον προορισμό που είναι το εξωτικό Μπαλί.

«Μετράμε αντίστροφα… Οι μικρές ενθουσιασμένες που φεύγουν για…? ΥΓ. Πώς θα τις απασχολήσω τόσες ώρες πτήση; Καμία ιδέα;», έγραψε η Χριστίνα Μπόμπα.

Λίγες ώρες νωρίτερα η Χριστίνα Μπόμπα είχε αναρτήσει μία εντυπωσιακή καλοκαιρινή φωτογραφία με μπικίνι αποκαλύπτοντας πως το μυαλό της ταξιδεύει στο καλοκαίρι. «Το μυαλό και η ψυχή μου στα καλοκαίρια…».

Το ζευγάρι αγαπά πολύ τα ταξίδια με τον Σάκη Τανιμανίδη να αποκαλύπτει σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι μετάνιωσε που πριν από λίγα χρόνια, είπαν όχι σε πρόταση που είχαν να παρουσιάσουν μαζί ταξιδιωτική εκπομπή. Σημειώνεται πως η οικογένεια πριν από δύο περίπου εβδομάδες είχε ταξιδέψει στο Μαρόκο όπου έζησε μοναδικές εμπειρίες.

Πηγή: skai.gr

