Ξεκινούν ξανά τα γυρίσματα για «The Walking Dead» και «Interview With the Vampire»

Δύο spin-offs σειρές του «The Walking Dead» και η επόμενη σεζόν του «Interview With the Vampire» μπορούν να αρχίσουν ξανά γυρίσματα παρά τη συνεχιζόμενη απεργία στο Χόλιγουντ, μετά την επίτευξη συμφωνίας με το Σωματείο Αμερικανών Ηθοποιών (SAG-AFTRA).

Οι τρεις σειρές του AMC είναι οι δημοφιλέστερες μέχρι σήμερα τηλεοπτικές παραγωγές που έχουν ακόμη λάβει τη λεγόμενη «ενδιάμεση συμφωνία» από το SAG-AFTRA.

The Walking Dead spin-offs Daryl Dixon and The Ones Who Live plus Interview With the Vampire resume production as AMC Networks strikes a deal with SAG-AFTRA #AMC #dailymail https://t.co/GgRRmirl7c