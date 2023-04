Ξανά μαζί για τη Eurovision μετά από 36 χρόνια οι «Frankie Goes To Hollywood»

Το συγκρότημα θα εμφανιστεί στις 7 Μαΐου έξω από το πολιτιστικό κέντρο, St George's Hall.

Οι Frankie Goes To Hollywood θα επανασυνδεθούν μετά από 36 χρόνια και θα εμφανιστούν στο πάρτι για την Eurovision, Big Eurovision Welcome, που διοργανώνεται από την Εθνική Λοταρία του Ηνωμένου Βασιλείου στο Λίβερπουλ τον επόμενο μήνα.

Το συγκρότημα που δημιουργήθηκε στο Λίβερπουλ και γνώρισε μεγάλη επιτυχία τη δεκαετία του 1980 με νούμερο ένα επιτυχίες, όπως Two Tribes, The Power Of Love και Relax, θα εμφανιστεί στις 7 Μαΐου έξω από το πολιτιστικό κέντρο, St George's Hall.

Άλλα συγκροτήματα που συνδέονται με το Λίβερπουλ και θα εμφανιστούν στο πάρτι-συναυλία είναι οι Atomic Kitten, το φανκ συγκρότημα The Real Thing και το ροκ συγκρότημα The Lightning Seeds - που τραγουδά τον ποδοσφαιρικό ύμνο Three Lions.

Εν τω μεταξύ, η Κοντσίτα Βουρστ νικήτρια της Eurovision του 2014 από την Αυστρία, και η Ουκρανή νικήτρια Τζαμάλα, η οποία διαγωνίστηκε το 2016, θα συμμετάσχουν επίσης στη συναυλία με παρουσιάστρια την AJ Odudu.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

