Ο διάσημος σκηνοθέτης Κουέντιν Ταραντίνο (Quentin Tarantino), καλεσμένος στο podcast «Club Random» του Μπιλ Μάχερ (Bill Maher), δήλωσε ότι επιθυμεί να ανεβάσει ένα θεατρικό έργο, παραδέχτηκε ότι έχει αρχίσει να γράφει κάτι, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι θα ήθελε να είναι κωμωδία.

«Αυτή την περίοδο απασχολούμαι περισσότερο με την προοπτική συγγραφής ενός κωμικού έργου για το θέατρο», είπε ο ταλαντούχος σκηνοθέτης στο podcast, ενώ όταν ο οικοδεσπότης τον ρώτησε «γιατί όχι ταινία;» εκείνος απάντησε:

«Aν το θεατρικό έργο έχει επιτυχία, τότε πιθανότατα να το κάνω και ταινία».

«Το δέλεαρ για τον σκηνοθέτη», συνέχισε ο Ταραντίνο, ειδικά αν πρόκειται για κωμωδία, είναι ότι «σε ένα κωμικό έργο, το κοινό είναι ένας από τους χαρακτήρες...και όταν αυτό πετύχει είναι μια διασκεδαστική εμπειρία...που είναι δύσκολο να αποτυπωθεί στον κινηματογράφο».

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, ο Ταραντίνο ετοιμαζόταν να γυρίσει την ταινία «The Movie Critic», με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ, μέχρι που το Deadline αποκάλυψε ότι είχε εγκαταλείψει το πρότζεκτ για μια άλλη παραγωγή. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα του World of Reel, ο Ταραντίνο ξαναέγραψε το σενάριο του «Movie Critic», έκανε ένα νέο προσχέδιο και μετά, πολύ απλά, άλλαξε γνώμη.

Πηγή: skai.gr

