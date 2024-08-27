Ήταν το μακρινό -πια- 2002 όταν το Fame Story 1 βγήκε στον αέρα του Ant1 με παρουσιάστρια τότε τη Ναταλία Γερμανού και κριτική επιτροπή, τον Γιώργο Λεβέντη, την Εύη Δρούτσα, την Κατερίνα Κούκα και τον Αντώνη Βαρδή.

Τεράστια επιτυχία της εποχής. Και ασύλληπτα ποσοστά τηλεθέασης με τους παίκτες να γίνονται σούπερ σταρ και ανάρπαστα τα cd's με τα τραγούδια που ερμήνευαν οι παίκτες στα lives.

