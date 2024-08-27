Μανώλης Λιδάκης: Στο νοσοκομείο του Ηρακλείου από χθες

Την είδηση έκανε γνωστή το Creta Live και ο φίλος του Μανώλη Λιδάκη, Ανδρέας Αεράκης χθες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο αγαπημένος τραγουδιστής μπήκε χθες στο νοσοκομείο του Ηρακλείου και νοσηλεύεται.

«Σήμερα την 26 Αυγούστου 2024 ο Μανώλης Λιδάκης-Manolis Lidakis εισήχθει στο ΠΑΓΝΗ Ηρακλείου. Ο Μανώλης είναι φίλος μας αλλά παρά ταύτα δεν ζητήσαμε τίποτα για το ιατρικό απόρρητο. Μιλήσαμε στο τηλέφωνο και μας διαβεβαίωσε ότι θα βγει νικητής και θα κερδίσει κι αυτή την μάχη. Του ευχόμαστε όλα να πάνε καλά!» έγραψε ο Ανδρέας Αεράκης αναστατώνοντας αρκετά τους φίλους του Μανώλη Λιδάκη που έσπευσαν να ευχηθούν περαστικά και γρήγορα.

Σήμερα το κρητικό site μετά από δεκάδες μηνύματα που δέχτηκε πριν λίγη ώρα επανήλθε στο θέμα της νοσηλείας του τραγουδιστή γράφοντας πως το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει είναι ορθοπαιδικό και νοσηλεύεται στην Ορθοπεδική Κλινική του νοσοκομείου. Περαστικά του

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.