Στην σύλληψη του χολιγουντιανού σταρ Μάικλ Μάντσεν (Michael Madsen), πρωταγωνιστή σε πολλές ταινίες του Ταραντίνο, για ενδοοικογενειακή βία προσχώρησε η αστυνομία του Λος Αντζελες, λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου.
Ο Madsen συνελήφθη μετά από τηλεφώνημα της συζύγου στην αστυνομία, στο οποίο η γυναίκα κατήγγειλε ότι ο άνδρας της την έσπρωξε βίαια και την κλείδωσε έξω από το σπίτι τους, στο Μαλιμπού της Καλιφόρνια.
Reservoir Dogs actor Michael Madsen arrested on domestic violence charge https://t.co/F5orxepCaj— The Guardian (@guardian) August 20, 2024
Ο 66χρονος ηθοποιός, ο οποίος έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές ταινίες του Κουέντιν Ταραντίνο, όπως τα Reservoir Dogs, The Hateful Eight, και Kill Bill, συνελήφθη με την κατηγορία πλημμελήματος. και αποφυλακίστηκε με εγγύηση 20.000 δολαρίων. .
«Ήταν μια διαφωνία μεταξύ του Μάικλ και της συζύγου του, η οποία ελπίζουμε να επιλυθεί θετικά και για τους δύο», δήλωσε εκπρόσωπος του ηθοποιού στο Variety.
