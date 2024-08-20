Λογαριασμός
Διάσημος ηθοποιός, πρωταγωνιστής του Ταραντίνο, συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία 

Ο σταρ Michael Madsen συνελήφθη στην Καλιφόρνια, μετά από τηλεφώνημα της συζύγου στην αστυνομία   

Michael Madsen

Στην σύλληψη του χολιγουντιανού σταρ Μάικλ Μάντσεν (Michael Madsen), πρωταγωνιστή σε πολλές ταινίες του Ταραντίνο, για ενδοοικογενειακή βία προσχώρησε η αστυνομία του Λος Αντζελες, λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου. 

Ο Madsen συνελήφθη μετά από τηλεφώνημα της συζύγου στην αστυνομία, στο οποίο η γυναίκα κατήγγειλε ότι ο άνδρας της την έσπρωξε βίαια και την κλείδωσε έξω από το σπίτι τους, στο Μαλιμπού της Καλιφόρνια. 

Ο 66χρονος ηθοποιός, ο οποίος έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές ταινίες του Κουέντιν Ταραντίνο, όπως τα Reservoir Dogs, The Hateful Eight, και Kill Bill, συνελήφθη με την κατηγορία πλημμελήματος. και αποφυλακίστηκε με εγγύηση 20.000 δολαρίων. .

«Ήταν μια διαφωνία μεταξύ του Μάικλ και της συζύγου του, η οποία ελπίζουμε να επιλυθεί θετικά και για τους δύο», δήλωσε εκπρόσωπος του ηθοποιού στο Variety.

Πηγή: skai.gr

TAGS: ενδοοικογενειακή βία Χόλιγουντ
