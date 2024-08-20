Στην σύλληψη του χολιγουντιανού σταρ Μάικλ Μάντσεν (Michael Madsen), πρωταγωνιστή σε πολλές ταινίες του Ταραντίνο, για ενδοοικογενειακή βία προσχώρησε η αστυνομία του Λος Αντζελες, λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου.

Ο Madsen συνελήφθη μετά από τηλεφώνημα της συζύγου στην αστυνομία, στο οποίο η γυναίκα κατήγγειλε ότι ο άνδρας της την έσπρωξε βίαια και την κλείδωσε έξω από το σπίτι τους, στο Μαλιμπού της Καλιφόρνια.

Reservoir Dogs actor Michael Madsen arrested on domestic violence charge https://t.co/F5orxepCaj — The Guardian (@guardian) August 20, 2024

Ο 66χρονος ηθοποιός, ο οποίος έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές ταινίες του Κουέντιν Ταραντίνο, όπως τα Reservoir Dogs, The Hateful Eight, και Kill Bill, συνελήφθη με την κατηγορία πλημμελήματος. και αποφυλακίστηκε με εγγύηση 20.000 δολαρίων. .

«Ήταν μια διαφωνία μεταξύ του Μάικλ και της συζύγου του, η οποία ελπίζουμε να επιλυθεί θετικά και για τους δύο», δήλωσε εκπρόσωπος του ηθοποιού στο Variety.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.