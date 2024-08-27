Bahar- Καινούργια αρχή: Η Μπαχάρ μαθαίνει την αλήθεια για την Πάρλα

Η Μπαχάρ αισθάνεται ράκος. Είναι η κούραση του γάμου, η κούραση του να αγαπάς τον λάθος άνθρωπο, του να σιωπάς για όσα υπέφερες από κάποιον που αγαπούσες. Ήρθε η ώρα να αποτινάξει αυτή την κούραση από πάνω της και οι συνεχείς αποκαλύψεις για τη διπλή ζωή του Τιμούρ της δίνουν το κίνητρο…

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο:

Η κα Νεβρά ετοιμάζεται να χειρουργηθεί και πιστεύει ότι η Μπαχάρ θα την φροντίσει μετά. Κάνει όμως λάθος, γιατί η νύφη της δεν θα επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος. Το σοκ για τη Νεβρά είναι μεγάλο, αλλά η Μπαχάρ δεν κάνει πίσω.

Η δικηγόρος της Μπαχάρ έρχεται στο νοσοκομείο για να μιλήσει ιδιαιτέρως στον Τιμούρ. Τον συμβουλεύει να προσλάβει κι αυτός δικηγόρο και, το κυριότερο, να δεχτεί το συναινετικό διαζύγιο που ζητά η Μπαχάρ, γιατί διαφορετικά ένας πόλεμος μπορεί να του κοστίσει πολύ ακριβά.

Εξαιτίας μίας παρεξήγησης, ο Τιμούρ και ο Εβρέν έχουν έναν δημόσιο άσχημο καβγά που τους φέρνει ενώπιον του Διευθυντή του νοσοκομείου. Η Μπαχάρ βρίσκεται ανάμεσα στους δύο άντρες και προσπαθεί να ηρεμήσει τα πνεύματα, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Όταν, μάλιστα, ο Εβρέν της εκμυστηρεύεται τα αισθήματά του, η αντίδρασή της δεν είναι αυτή που περίμενε ο Εβρέν.

Εν τω μεταξύ, η Ρενγκίν, προσπαθώντας να επιταχύνει τις εξελίξεις, εξαναγκάζει την Τσαγλά να πληγώσει ανεπανόρθωτα την καλύτερή της φίλη: στριμωγμένη στη γωνία, η Τσαγλά αποκαλύπτει στην Μπαχάρ ότι η Πάρλα είναι κόρη του Τιμούρ. Η Μπαχάρ χάνει τη γη κάτω από τα πόδια της ενώ και το video που της δείχνει, λίγο αργότερα, η Σερέν, την κάνουν να συνειδητοποιήσει ότι είναι καιρός να προχωρήσει με γοργούς ρυθμούς προς την ελευθερία της.

