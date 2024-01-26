Keanu Reeves: Εμφανίστηκε με πατερίτσες στο πλατό της ταινίας «Good Fortune»

Ο Κιάνου Ριβς εθεάθη να περπατά με πατερίτσες στα γυρίσματα της τελευταίας του ταινίας. Ένα στιγμιότυπο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας δείχνει τον ηθοποιό να είναι, κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος, στο πλατό της νέας του ταινίας «Good Fortune» με πατερίτσες έχοντας μία παγοκύστη τυλιγμένη στο γόνατό του. Ο Ριβς φαίνεται να καταβάλλει αρκετή προσπάθεια για να κινηθεί, ενώ διακρίνεται και ο συμπρωταγωνιστής του Σεθ Ρόγκεν να κοιτάζει το κινητό του.

Ωστόσο, παρά τον τραυματισμό, ο ηθοποιός ήταν άψογα ντυμένος επιλέγοντας μία μπεζ καμπαρντίνα, λευκό πουκάμισο με πράσινη γραβάτα και ένα μπλε παντελόνι ενώ τα βλέμματα τράβηξαν οι διάσημες μπότες του.

Ο Αζίζ Ανσάρι κάνει το σκηνοθετικό του ντεμπούτο στην ταινία, ενώ έχει γράψει το σενάριο και πρωταγωνιστεί.

Το καστ συμπληρώνουν ο Έβαν Σαφράν και η Κέκε Πάλμερ. Περισσότερες πληροφορίες για την ταινία δεν έχουν ανακοινωθεί.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα η Πάλμερ μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο από τα γυρίσματα μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της.

«Διασκεδάζω τόσο πολύ με αυτούς τους καταπληκτικούς τύπους στα γυρίσματα της ταινίας μας «Good Fortune» - είχαμε μια σκηνή στην πισίνα σήμερα που εξελίχθηκε σε ένα πραγματικό πάρτι. Δουλεύοντας με τον Aζίζ πάντα κάτι συμβαίνει, αυθόρμητα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης στο Instagram.

Όπως αναφέρει το People, εκτός από την ταινία, ο Ριβς ετοιμάζει το πρώτο του μυθιστόρημα με τίτλο «The Book of Elsewhere» σε συνεργασία με τον Βρετανό συγγραφέα Τσάινα Μίεβιλ.

Keanu Reeves Seen Walking with Crutches and Ice Pack on His Knee While on Break from Filming https://t.co/AM5P9a882S — People (@people) January 26, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.