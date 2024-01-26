Colman Domingo: Θα υποδυθεί τον πατέρα του Michael Jackson στην ταινία «Michael»

Λίγες ημέρες μετά την πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ, ο Κόλμαν Ντομίνγκο, αναλαμβάνει τον νέο του ρόλο. Θα υποδυθεί τον πατέρα του Μάικλ Τζάκσον, Τζο, στη βιογραφική ταινία «Michael» υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Αντουάν Φουκουά.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο θα είναι ο ανιψιός του Μάικλ, Τζαφάρ Τζάκσον, ενώ η παραγωγή επέλεξε τον 9χρονο Juliano Krue Valdi να τον υποδυθεί στην παιδική του ηλικία.

«Είναι συναρπαστικό που θα δουλέψουμε με τον Τζαφάρ. Ο γιος του Τζερμέιν Τζάκσον υποδύεται τον Μάικλ και είναι εκπληκτικός» δήλωσε ο Ντομίνγκο μιλώντας στο νέο επεισόδιο του podcast Awards Circuit (μέσω Variety).

Colman Domingo Cast as Patriarch Joe Jackson in Michael Jackson Biopic https://t.co/tjJAwNmchZ — Variety (@Variety) January 25, 2024

«Νομίζω ότι ο Γκρέιαμ Κινγκ, ο παραγωγός, συγκέντρωσε ένα απίστευτο καστ. Είμαι ενθουσιασμένος που θα είμαι μέρος μιας ταινίας που εξερευνά τόσο την περίπλοκη ψυχή του θρυλικού Μάικλ Τζάκσον όσο και τον αντίκτυπό του στη μουσική και τον πολιτισμό ως παγκόσμιο είδωλο. Δεν έχω μόνο την τύχη να υποδυθώ έναν περίπλοκο και πλούσιο σε ελαττώματα χαρακτήρα, αλλά έχω και μια θέση στην πρώτη σειρά, μπροστά στην απίστευτη μεταμόρφωση του Τζαφάρ» ανέφερε.

Τα γυρίσματα ξεκίνησαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και ο λογαριασμός του πρωταγωνιστή στο Ιnstagram φιλοξένησε τα πρώτα στιγμιότυπα.

Το σενάριο υπογράφει ο Τζον Λόγκαν, σε παραγωγή του Γκρέιαμ Κινγκ, και των διαχειριστών της περιουσίας του τραγουδιστή, Τζον Μπράνκα και Τζον ΜακΚλέιν.

Η Lionsgate ανέλαβε να διανείμει την ταινία στην Αμερική και την Ιαπωνία, ενώ η Universal Pictures International παγκοσμίως.

Η ταινία «Michael» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 18 Απριλίου 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

