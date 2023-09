Fay’s time: Η Καλομοίρα συμπαρουσιάστρια του Γιώργου Λιανού στο "Ι’m celebrity, get me out of here"

Με ένα «καλωσόρισες Καλομοίρα μου στον ΣΚΑΪ» η Φαίη Σκορδά ανακοίνωσε την συνεργασία

Την είδηση ότι η Καλομοίρα θα παρουσιάζει με τον Γιώργο Λιανό το διάσημο στο εξωτερικό ριάλιτι επιβίωσης, “Ι’m celebrity, get me out of here” έδωσε σήμερα η Φαίη Σκορδά, μέσα από την εκπομπή της.

Η Καλομοίρα βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή “Fay’s time” και μίλησε για το νέο της τηλεοπτικό εγχείρημα. «Χαίρομαι πολύ που μπήκα στην οικογένεια του ΣΚΑΪ. Νιώθω άνετα σε αυτό το concept γιατί εγώ πάντα είμαι ο εαυτός μου και αυτή η εκπομπή με αφήνει ελεύθερη. Χαίρομαι που είμαι με τον Γιώργο Λιανό, είναι απίστευτος παρουσιαστής, τέλειος τραγουδιστής, έχει οικογένεια και καταλαβαίνει την ψυχολογία μου, έχει την τρέλα όπως εγώ. Είμαστε πολύ ταιριαστοί με τον Γιώργο» είπε η Καλομοίρα.

Παράλληλα, ως σωστή σύζυγος και μητέρα, είπε ότι πριν δεχθεί την πρόταση, το συζήτησε πρώτα με την οικογένεια τής.

«Σε σχέση με τα παιδιά τα έχω οργανώσει όλα. Η Καραϊβική είναι πιο κοντά στο σπίτι μου, είναι 2,5 ώρες με το αεροπλάνο. Βολεύει πολύ γιατί η Ελλάδα είναι 9-10 ώρες με το αεροπλάνο από το σπίτι μου. Είναι πολύ πιο εύκολο…

Όταν είναι να πάρω μια απόφαση, πρώτα το συζητάω με τον άντρα μου και μετά με τα παιδιά μου.

Τους είπα ότι είχα μια πρόταση γι’ αυτή την εκπομπή, την ξέρανε γιατί είναι μια εκπομπή που κάνει επιτυχία και στην Αμερική. Χάρηκαν πολύ» είπε ενθουσιασμένη η Καλομοίρα.

