Jessica Chastain: Θα υποδυθεί μία ερευνήτρια στη σειρά «The Savant»

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, Jessica Chastain, ανακοινώθηκε ως πρωταγωνίστρια της επερχόμενης μίνι σειράς οκτώ επεισοδίων του Apple TV+, με τίτλο «The Savant». Η σειρά βασίζεται σε μια αληθινή ιστορία που δημοσιεύτηκε στο Cosmopolitan το 2019 και θα ακολουθήσει μία ακτιβίστρια, που χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο «Savant», καθώς διεισδύει σε διαδικτυακές ομάδες μίσους για να αποτρέψει τρομοκρατικές επιθέσεις μεγάλης κλίμακας.

Η Chastain όχι μόνο θα πρωταγωνιστήσει στη σειρά, αλλά θα είναι και εκτελεστικός παραγωγός μαζί με τους Anonymous Content και Fifth Season. Η σειρά αναμένεται να είναι μια προκλητική και έντονη ματιά στις σκοτεινές γωνιές των διαδικτυακών κοινοτήτων όπου ευδοκιμούν το μίσος και ο φανατισμός. Η Andrea Stanley, η οποία έγραψε το αρχικό άρθρο του Cosmopolitan, θα είναι σύμβουλος της σειράς.

