«Οι Αριστόγατες» βρήκαν τον σκηνοθέτη τους - Η Disney ετοιμάζει remake της ταινίας κινουμένων σχεδίων

Η Disney ετοιμάζει remake της ταινίας κινουμένων σχεδίων «The Aristocats» (Οι Αριστόγατες) και ανέθεσε τη σκηνοθεσία στον Questlove. Σύμφωνα με το «Variety», η διασκευή της κλασικής ταινίας του 1970 θα είναι συνδυασμός ζωντανής δράσης και εικόνων που δημιουργούνται από υπολογιστή, CGI.

O Questlove θα είναι επίσης εκτελεστικός παραγωγός και υπεύθυνος για τη μουσική της ταινίας.

Ο σκηνοθέτης του «Peter Rabbit» Γουίλ Γκλακ και ο σεναριογράφος του «Onward», Keith Bunin, διασκευάζουν το σενάριο, το οποίο αφορά μια οικογένεια κομψών αιλουροειδών που απήχθησαν από τον μπάτλερ της ιδιοκτήτριάς τους. Ο μπάτλερ επιχειρεί με αυτό τον τρόπο να πάρει την περιουσία της εργοδότριάς του, η οποία προοριζόταν για τις γάτες της.

Η ταινία «The Aristocats» ακολουθούν άλλα κλασικά έργα κινουμένων σχεδίων της Disney, όπως «The Lion King», «Beauty and the Beast», «Aladdin» και «Mulan» που μεταφέρονται σε φιλμ ζωντανής δράσης. Επίσης, θα κυκλοφορήσουν νέες διασκευές των ταινιών «The Little Mermaid» με πρωταγωνίστρια τη Χάλι Μπέιλι και «Snow White» με πρωταγωνίστρια τη Ρέιτσελ Ζέγκλερ.

Γνωστός ως συνιδρυτής και ντράμερ των The Roots, ο Questlove έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με το ντοκιμαντέρ του 2021 «Summer of Soul». Εργάζεται επίσης σε ένα ντοκιμαντέρ για τον Sly Stone.

