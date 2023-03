James Gunn: Δεν έχει αποφασίσει ποιος θα ενσαρκώσει τον Σούπερμαν

Ο Τζέιμς Γκαν ανακοίνωσε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ακόμα δεν έχει αποφασίσει για το ποιος θα υποδυθεί τον Σούπερμαν στην ταινία του «Man of Steel, Superman: Legacy». Με αυτόν τον τρόπο, ο σκηνοθέτης κατέρριψε τις φήμες που ήθελαν τον ηθοποιό Λόγκαν Λέρμαν να αναλαμβάνει τον ρόλο.

Απαντώντας στον ισχυρισμό ενός θαυμαστή ότι πρώτος στην επιλογή του Γκαν είναι ο Λέρμαν, ο σκηνοθέτης έγραψε: «Για την ιστορία, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός».

Not true. Haven’t had a single talk with a single actor about the role. Just making private lists, prepping material for auditions. https://t.co/uvUaqCobaT