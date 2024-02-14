Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Survivor 2024: Το πρώτο έπαθλο επικοινωνίας και η αποχώρηση από την κόκκινη ομάδα - Δείτε το trailer

Απόψε στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

Survivor

Το πρώτο έπαθλο επικοινωνίας είναι γεγονός! Μπλε και Κόκκινοι ρίχνονται στη μάχη για να καταφέρουν να ακούσουν ένα μήνυμα από το ταίρι τους! Ένα μήνυμα που σίγουρα θα τους τονώσει και θα τους δώσει το κουράγιο να συνεχίσουν την πορεία τους στο Survivor.

Δείτε το trailer:

Η μέρα όμως έχει και μία πολύ δύσκολη στιγμή για την Κόκκινη ομάδα αφού η Ζωή Ασουμανάκη, η Όλγα Πηλιάκη, η Μαρία Αντωνά και η Κατερίνα Δαλάκα θα μονομαχήσουν για την παραμονή τους στον Άγιο Δομίνικο.

survivor

survivor

survivor

survivor

Ποιες θα καταφέρουν να έχουν την καλύτερη επίδοση στον τελευταίο στίβο μάχης;

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Survivor 2024 SkaitvGR ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ τηλεόραση ΣΚΑΪ TV
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
47 0 Bookmark