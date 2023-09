Imagine Dragons: Πραγματοποιήθηκε η συναυλία στο OAKA παρά το μήνυμα του 112 – Έριξαν μέχρι και πυροτεχνήματα!

Η συναυλία των Imagine Dragons στο ΟΑΚΑ, η οποία είχε προγραμματιστεί για την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου, διεξήχθη κανονικά στο Ολυμπιακό Στάδιο παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Αν και υπήρξαν έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου πολλοί ζητούσαν την αναβολή της συναυλίας λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, οι διοργανωτές όχι μόνο δεν ακύρωσαν την προγραμματισμένη εμφάνιση του διάσημου συγκροτήματος, αλλά την ολοκλήρωσαν με πυροτεχνήματα εν μέσω έντονης βροχόπτωσης.

Οι διοργανωτές ήταν αποφασισμένοι από την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου να γίνει η συναυλία σε κάθε περίπτωση. Μάλιστα, στην ενημέρωσή τους έγραφαν: «Οι επικαιροποιημένες μετεωρολογικές προβλέψεις για τις ώρες διεξαγωγής της συναυλίας δεν συντρέχουν καμία ανησυχία στο να μην πραγματοποιηθεί». Οι πύλες του σταδίου ήταν προγραμματισμένο να ανοίξουν στις 17:30. Δεν άνοιξαν όμως και μετέφεραν τον κόσμο στο κλειστό του μπάσκετ. Η συναυλία ξεκίνησε στις 21:00 και συνεχίστηκε με τον κόσμο μέσα στη λάσπη. Τα εισιτήρια είχαν, σχεδόν, εξαντληθεί.

#HighPriorityProduction's Concert Chaos



I can't believe HighPriorityProduction dragged us out into the pouring rain for the Imagine Dragons concert! This is beyond infuriating.



In the meantime government sends distress signals to stay home



😡🌧️ #imaginedragons #oaka #concert pic.twitter.com/OjYdbS6pdD