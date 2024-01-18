Λογαριασμός
Survivor 2024: Στους Μπλε το κιτ ψαρέματος: «Δεν θα πεινάσετε ποτέ» - Ξεσπάσματα από Δαλάκα & Ασημίνα

Οι δύο ομάδες πάλεψαν για το κιτ ψαρέματος, τον εξοπλισμό δηλαδή που μπορεί να γεμίσει τα πιάτα τους ψάρια

Survivor

Το δεύτερο αγώνισμα επάθλου ήταν κάτι παραπάνω από έναν αγώνα με έπαθλο φαγητό.

Οι δύο ομάδες πάλεψαν για το κιτ ψαρέματος, τον εξοπλισμό δηλαδή που μπορεί να γεμίσει τα πιάτα τους ψάρια.

Ο Άγγελος αμέσως ενθουσιάστηκε όντας γνώστης του αντικειμένου, και έταξε στην ομάδα του πολύ φαγητό.

Οι Μαχητές ήταν καλύτεροι από την πρώτη στιγμή και έφτασαν σχετικά εύκολα στο πολυπόθητο 10 και τη νίκη.

Στη διάρκεια του αγωνίσματος, η Κατερίνα Δαλάκα κατάφερε να χάσει δύο φορές, ενώ ήττα έφερε και η Ασημίνα. Όπως μας έχουν συνηθίσει σε αντίστοιχες περιπτώσεις, οι αντιδράσεις τους ήταν αρκετά έντονες.

Μετά τη λήξη του αγωνίσματος, ο Άγγελος συγκινήθηκε αναφερόμενος σε φίλο του που χάθηκε κυνηγώντας ψάρια, ενώ τόνισε πως «Καλός ψαροκυνηγός είναι αυτός που γυρνά ασφαλής σπίτι του»

Πηγή: skai.gr

