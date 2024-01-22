«Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου», με τον Μάρκο Σεφερλή και τον Έκτορα Μποτρίνι

Σήμερα στις 14.50, στον ΣΚΑΪ

«Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου» και η εβδομάδα ξεκινά με τον Μάρκο και τους παίκτες να δίνουν show μπροστά και πίσω από τον πάγκο της κουζίνας. Χορεύουν, τραγουδούν μέχρι και θεατρικό σκετσάκι παρουσιάζουν οι παίκτες πριν φορέσουν τις ποδιές τους και ριχτούν στη μάχη της κουτάλας, και ο Μάρκος συμμετέχει… σε όλα.

Ο Γιάννης και ο Νίκος βρίσκονται για τρίτη φορά στο πλατό της εκπομπής, χαρούμενοι για τις συνεχόμενες νίκες τους. Σήμερα, οι δύο φίλοι καλούνται να μαγειρέψουν «κοτόπουλο μπόλιγουντ». Πριν όμως πιάσουν τις κατσαρόλες, μαζί με τον Μάρκο αυτοσχεδιάζουν για να μας εξηγήσουν τι ακριβώς κάνει ο Dr. Love – Γιάννης ενώ ο Νίκος χορεύει και ένα βαρύ ζεϊμπέκικο. Ο Νίκος ξεκινά να μαγειρεύει με τον Μάρκο να τον εμψυχώνει και να τον βοηθά με όλους τους τρόπους, πλένοντας… ακόμη και πιάτα. Θα έχει άραγε happy end αυτή η προσπάθεια ή θα φύγουν με κλάματα;

Αντίπαλοί τους, η Κατερίνα και ο Γιώργος, ένα ζευγάρι με καταγωγή από την Κάλυμνο. Ο Γιώργος είναι προγραμματιστής και πριν πολλά χρόνια είχε επικοινωνήσει με τον Έκτορα και τώρα ήρθε η ώρα να τον γνωρίσει και από κοντά. Ο Γιώργος βάζει την Κατερίνα στην κουζίνα για να φτιάξει «βιετναμέζικα ρολά ρυζιού με γαρίδες και σάλτσα φυστικοβούτυρου». Η Κατερίνα τρέχει να τα προλάβει όλα και ο Γιώργος βοηθάει όσο μπορεί. Αρκεί όμως η προσπάθεια για να βγάλουν ένα καλό πιάτο;

Ο Έκτορας πρέπει να αποφασίσει ποιο ζευγάρι θα κερδίσει τα 1.000 ευρώ του επεισοδίου!

«H ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ»

Δευτέρα με Παρασκευή στις 14.50, στον ΣΚΑΪ

#MyMomCooksBetterGR

www.instagram.com/mymomcooksgr/

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.