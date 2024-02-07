Η Mariposa είπε τελικά στο προηγούμενο επεισόδιο, «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου» αφού κατάφερε μαζί με τη μητέρα της Στέλλα να κερδίσουν 1.000 ευρώ!

Σήμερα, θα αντιμετωπίσουν ένα μοναδικό δίδυμο: τον Σταμάτη ή αλλιώς Dj Deleasis, που μαζί με τον φίλο του Παναγιώτη έρχονται να αναστατώσουν την κουζίνα.

Δείτε το trailer:

Πριν πιάσουν τις κουτάλες όμως, ο Dj Deleasis κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα: να φτιάχνει ατμόσφαιρα παίζοντας μουσική και ο Μάρκος χορεύει ένα καταπληκτικό ζεϊμπέκικο που ξεσηκώνει το πλατό!

Η Έλενα μιλάει για τον σύντροφό της, τον οποίο ποστάρει στα social media… χωρίς κεφάλι, για να μην τον αναγνωρίζουν! Η κυρία Στέλλα, στο μεταξύ, ανεβάζει τους τόνους, καθώς θέλει το πιάτο τους «πρασοσέλινο με χοιρινό», να είναι τέλειο. Θα καταφέρει η συνταγή τους να κερδίσει τις εντυπώσεις και τα θετικά σχόλια του Έκτορα;

Ο Σταμάτης και ο Παναγιώτης μαγειρεύουν «γιουβέτσι καραβίδας στο τηγάνι». Θα καταφέρει ο Σταμάτης, που δεν ξέρει από μαγειρική, να ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες του φίλου του και να στήσει ένα πιάτο;

