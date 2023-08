«The Police»: Κλασικές επιτυχίες του συγκροτήματος ηχογραφήθηκαν ξανά σε διάφορες γλώσσες

Ο Στιούαρτ Κόπλαντ, ιδρυτής και ντράμερ του συγκροτήματος The Police, συνεργάζεται με τον Ινδό μουσικό, Ρίκι Κέι στο πρότζεκτ «Police – Beyond Borders», στο οποίο τα κλασικά τραγούδια του θρυλικού ροκ συγκροτήματος ξαναδημιουργούνται σε παγκόσμιες γλώσσες.

