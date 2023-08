Η Έλενα Παπαρίζου θα δώσει συναυλία στο Βεάκειο Ψυχαγωγία 14:43, 31.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

68

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου και η Έλενα Παπαρίζου θα δώσει το μεγαλύτερο, το πιο εκρηκτικό party του καλοκαιριού