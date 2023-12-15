My Style Rocks: Χριστουγεννιάτικο shopping - Δείτε το trailer

Σε νέες περιπέτειες μπαίνουν σήμερα οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks οι οποίες πρέπει να ετοιμαστούν για να κάνουν κάτι που τους αρέσει πολύ! Χριστουγεννιάτικο shopping! Πώς θα ντυθούν τα κορίτσια για να κάνουν τα ψώνια των γιορτών;

Δείτε το trailer:



Ο Στέλιος Κουδουνάρης, ο Δημήτρης Σκουλός και η Σοφία Χατζηπαντελή θέλουν να δουν outfit τα οποία θα αποτελούν πρόταση αλλά παράλληλα θα είναι και λειτουργικά για μία τέτοια αποστολή!

Πώς θα αντιδράσει η Χριστιάννα όταν ο Δημήτρης Σκουλός θα αποδείξει πως το look της είναι μία έτοιμη εικόνα από κατάλογο γνωστής εταιρείας ρούχων; Τι δώρα ζητάνε οι διαγωνιζόμενες από τον Στέλιο Κουδουνάρη για τις γιορτές;

Πηγή: skai.gr

