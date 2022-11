Ο Henry Cavill επιστρέφει ως Σούπερμαν και η Amy Adams δεν μπορεί να κρύψει τη χαρά της

Ενθουσιασμένη δηλώνει η ηθοποιός Έιμι Άνταμς με την αιφνιδιαστική επιστροφή του Χένρι Κάβιλ στον ρόλο του Σούπερμαν. «Δεν είναι συναρπαστικό;», λέει η Άνταμς, η οποία υποδύθηκε τη Λόις Λέιν στο «Man of Steel» όταν ρωτήθηκε για την επιστροφή του Κάβιλ στον ρόλο του υπερήρωα.

Η Άνταμς είπε ότι ο σύζυγός της, ο καλλιτέχνης Ντάρεν Λε Γκάλο, την ενημέρωσε ότι ο Κάβιλ εμφανίστηκε ως Σούπερμαν στο τέλος του «Black Adam», της προσαρμογής του κόμικ της DC από τον Ντουέιν Τζόνσον.

Amy Adams reacts to Henry Cavill’s return as #Superman — and reveals if she would come back as Lois Lane. pic.twitter.com/YJKzpDZwfM