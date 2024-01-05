Happy Traveller στην Γκόα της Ινδίας – Δείτε το τρέιλερ

Happy Traveller στην Γκόα της Ινδίας - Το Α’ Μέρος, την Κυριακή 7 Ιανουαρίου στις 18.50, στον ΣΚΑΪ

Νέα χρονιά, νέες εξορμήσεις, νέα μέρα και ώρα – η ίδια ταξιδιάρικη παρέα!

Οι ταξιδιώτες του Happy Traveller έρχονται σε νέα μέρα και ώρα, κάθε Κυριακή στις 18.50, με την ίδια όμως διάθεση για όμορφα ταξίδια, εντυπωσιακά οδοιπορικά σε Ελλάδα και εξωτερικό και όρεξη να μεταφέρουν στους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ ξεχωριστές ταξιδιωτικές εμπειρίες.

Το πρώτο ταξίδι της χρονιάς, την Κυριακή 7 Ιανουαρίου είναι στη Νοτιoανατολική Ινδία και συγκεκριμένα στην εξωτική Γκόα που συνδυάζει την ινδική κουλτούρα με την πορτογαλική κληρονομιά και το τροπικό κλίμα. Μια επαρχία της Ινδίας πολύ διαφορετική από οποιαδήποτε άλλη σε ολόκληρη τη χώρα.

Στο πρώτο μέρος, η οικογένεια του Happy Traveller εξερευνά την πρωτεύουσα της επαρχίας με τα παλιά πορτογαλικά οχυρά. Πηγαίνουν βόλτα με βάρκα να δουν δελφίνια στον Ινδικό Ωκεανό και επισκέπτονται την πιο διάσημη παραλία της Γκόα, την Baga όπου βρίσκεται η τουριστική καρδιά της περιοχής με τα δημοφιλή καφέ και μπαρ που έκαναν γνωστή την περιοχή τη δεκαετία του ‘60.

Εντυπωσιακές παραλίες, χαοτικές αγορές, καυτερά φαγητά και ενδιαφέρουσα ιστορία σε μια περιοχή της Ινδίας που από μόνη της αποτελεί αγαπημένο ταξιδιωτικό προορισμό παγκόσμιας εμβέλειας. Έναν προορισμό που οι ταξιδιώτες μας συνεχίζουν να εξερευνούν και στο επόμενο επεισόδιο της εκπομπής.

