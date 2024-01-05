The Break: Κυριακή 7 Ιανουαρίου στις 17.00 - Δείτε το trailer

Η Βάσω Λασκαράκη και η εκπομπή «The Break» υποδέχονται τη νέα χρονιά σε νέα ώρα και το κυριακάτικο ραντεβού με τους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ γίνεται απογευματινό. Το «The Break» επιστρέφει την Κυριακή 7 Ιανουαρίου στις 17.00 με ενδιαφέροντες καλεσμένους, ωραίες συζητήσεις, νέες στήλες, μαγειρική και celebrities.

Δείτε το trailer:

Ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος σε μία σπάνια εξομολόγηση για τη σχέση με τον πατέρα του, την «άφραγκη» αστική του οικογένεια, την αισθητική επέμβαση στα μάτια του και τη χειρότερη παράσταση από την οποία όμως κέρδισε τα περισσότερα χρήματα.

Ο Μανούσος Μανουσάκης είναι ο άνθρωπος πίσω από τους απαγορευμένους έρωτες της ελληνικής τηλεόρασης. Οι ιδέες της γυναίκας του που έγιναν τεράστιες επιτυχίες, τα κανάλια που αρνήθηκαν τους «Ψίθυρους Καρδιάς» και το «Άγγιγμα Ψυχής», οι ηθοποιοί των σειρών του που δεν τον «αντικρίζουν» και οι «παραξενιές» του Απόστολου Γκλέτσου.

Ο Τάκης Γιαννέτος είναι ο ράφτης των Ελλήνων πρωθυπουργών και μιλά για τη γνωριμία του με τον Ανδρέα Παπανδρέου και γιατί δεν έπεισε τον Αλέξη Τσίπρα να φορέσει γραβάτα.

Οι συντάκτες του περιοδικού «Down Town» κάνουν τον απολογισμό του 2023 και το «Break» ταξιδεύει ακριβώς 20 χρόνια πριν, στην «άλλη» Ελλάδα του 2004.

Λίγες ώρες πριν την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του Survivor, συζητάμε τις αλλαγές του νέου κύκλου και η Βάσω υποδύεται για πρώτη φορά έναν άλλο ρόλο, αυτόν της «κουτσομπόλας».

Αυτή η εκπομπή δε θα θέλεις να πάει σε break!

#TheBreak

