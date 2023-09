H Κέιτι Πέρι και ο «ρόλος- έκπληξη» στη σειρά...Πέππα το γουρουνάκι

Η Κέιτι Πέρι εντάσσεται στο σύμπαν της βρετανικής παιδικής σειράς κινουμένων σχεδίων Peppa Pig.

Η 38χρονη τραγουδίστρια και κριτής σε ριάλιτι σόου θα υποδυθεί τον χαρακτήρα της Ms. Leopard (κυρία Λεοπάρδαλη) σε νέο αφιέρωμα που έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει το 2024.

Η είδηση ανακοινώθηκε στον λογαριασμό της σειράς, The Peppa Pig official στο Twitter και δημοσιεύθηκε η πρώτη εικόνα του χαρακτήρα που υποδύεται η Κέιτι Πέρι.

Katy Perry to star in #Peppa Pig! American Idol judge will voice brand-new character in a wedding-themed special to celebrate iconic #cartoon's 20th anniversary pic.twitter.com/6PuqXbaRMm