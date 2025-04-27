Δυναμικά επέστρεψε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες το «Η Ελλάδα ψηφίζει», με την ομάδα από το Ρέθυμνο της Κρήτης να κερδίζει 23.750 ευρώ, το κοινό να συμμετέχει ενεργά και να ψηφίζει και τον μέσο όρο της τηλεθέασης στο γενικό σύνολο να είναι 10,7%.

Οι «Σύντεκνοι» συνάντησαν στο πλατό τις «Ηπειρώτισσες Γοργόνες» σε μία δύσκολη αναμέτρηση που στον πρώτο γύρο έδειχνε ισόπαλη. Η ομάδα από την Κρήτη ήταν εκείνη που κατάφερε να προκριθεί στον τελικό και να κρίνει σωστά τη δημοφιλία των απαντήσεων κερδίζοντας 23.750 ευρώ! Πρόκειται για το δεύτερο πολύ μεγάλο ποσό που κερδίζουν παίκτες του πιο διαδραστικού σόου της ελληνικής τηλεόρασης, το οποίο έχει δώσει από την έναρξή του περισσότερα από 80.000€.

Η πλειοψηφία των 130.000 χρηστών της εφαρμογής θα επέλεγε να περάσει το Πάσχα με τον Αργυρό στο Ντουμπάι (32%) ενώ με μόλις 2% διαφορά στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Ελένη Μενεγάκη με προορισμό τις Μαλδίβες.

Για ακόμα ένα βράδυ οι ερωτήσεις άγγιξαν θέματα που αφορούν όλους:

Το 56% των χρηστών της εφαρμογής ψήφισε πως τελικά το ChatGPT θα μας κλείσει τα σπίτια.

Για το 60% πιο εύκολη είναι μία σχέση από απόσταση από ότι μία σχέση με... παντρεμένο (40%).

Ο λουφαδόρος είναι για το 38% ο χειρότερος συνάδελφος ξεπερνώντας για μόλις 3 μονάδες τον γλείφτη. Ακολούθησαν ο ξερόλας (16%) και ο «εγώ, εγώ» (11%).

Το 26% βρίσκει πιο εκνευριστικό όταν την ώρα που οδηγεί κάποιος τους δίνει οδηγίες, το 22% ενοχλείται από την φασαρία και το 21% από κάποιον που τρομάζει.

Στο πλατό του «Η Ελλάδα ψηφίζει» βρέθηκαν και οι πιο αξιολάτρευτες καλεσμένες. Η Μπέλα και η Καρλίν, δύο πανέμορφα αδεσποτάκια από την αστική μη κερδοσκοπική οργάνωση, «A little shelter» έκαναν την εμφάνισή τους αναζητώντας οικογένεια. Συνοδεύονταν από τον εκπαιδευτή Νικόλα Βογιατζή ο οποίος μίλησε για τη σημασία της θετικής εκπαίδευσης.

Κάθε Σάββατο η παρέα του «Η Ελλάδα ψηφίζει» μεγαλώνει και πλέον αριθμεί περισσότερα από 130.000 μέλη. Αν θέλεις κι εσύ να γίνεις μέλος της κατέβασε την εφαρμογή από το ielladapsifizei.gr μπες στο παιχνίδι, ψήφισε και κέρδισε από το σπίτι σου!

Πηγή: skai.gr

