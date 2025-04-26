Η Μαρίνα Σάττι έχει αποφασίσει να μην αφήσει τίποτα να την κρατάει πια πίσω και το δείχνει

H Μαρίνα Σάττι διοργάνωσε ένα μοναδικό private listening party στο Μηχανουργείο στην Τεχνόπολη παρουσία εκλεκτών καλεσμένων. Η ταλαντούχα performer στη νέα της δισκογραφική δουλειά παρουσιάζει 10 ολοκαίνουργια τραγούδια, τα οποία ακροβατούν άρτια ανάμεσα σε μουσικά είδη, χωρίς να περιορίζει το ύφος και τις αναφορές της.

Συντελεστές του άλμπουμ που από τη Golden Records και τη Minos EMI, A Universal Music Company, αξιόλογοι δημιουργοί, ενώ παράλληλα η Μαρίνα Σάττι έχει κάνει και ανατρεπτικές συνεργασίες για τέσσερα διαφορετικά τραγούδια με τους Saske, Locomondo, Νέγρο του Μοριά, και Tso.

Παράλληλα, η πολυδιάστατη καλλιτέχνιδα αναμένεται να ξεκινήσει την περιοδεία της POP tour που πήρε μια μικρή αναβολή λόγω του πρόσφατου τραυματισμού της κατά τη διάρκεια προβών.

Με το δικό της πολύ ιδιαίτερο στιλ και με τα μαύρα γυαλιά να μην βγαίνουν στιγμή από τα μάτια της, η Μαρίνα μιλώντας στην κάμερα του Στούντιο 4 - η Νάνσυ Ζαμπέτογλου βρέθηκε στο πριβέ event με την κόρη της Σοφία- δήλωσε πως θέλει να μην επαναλαμβάνει τα λάθη της, να διατηρήσει την παιδικότητά της ακόμα κι αν αυτή περιλαμβάνει και τη "σαχλαμάρα", να το απολαμβάνει και να μην αφήνει πια τίποτα να την κρατάει πίσω πετώντας τα "βάρη" που είχε στο παρελθόν.

Η συμμετοχή της στην περσινή Eurovision ήταν αναμφισβήτητα κερδοφόρα για εκείνη κάνοντας την καριέρα της να απογειωθεί και η Μαρίνα πια απολαμβάνει αυτό που προσπαθούσε χρόνια να επιτύχει και πλέον το κατάφερε.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.