Big Brother: Γνωρίστε τους συγκατοίκους - Ποιοι είναι οι 16 που μπαίνουν στο ανανεωμένο σπίτι

Το νέο Big Brother κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 27 Απριλίου στις 21.00 στον ΣΚΑΪ με παρουσιαστή τον Πέτρο Λαγούτη. Λίγο πριν ο ίδιος υποδεχτεί τους 16 συγκάτοικους που μπαίνουν στο σπίτι. Προέρχονται από τον χώρο του μόντελινγκ, του ποδοσφαίρου, της δημοσιογραφίας, των πωλήσεων, των social media κτλ.

Στυλιάνα Αβερκίου

Ηλικία: 25 ετών

Πόλη: Λεμεσός, Κύπρος

Επάγγελμα: Φωτογράφος

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λεμεσό. Σπούδασε Multimedia & Graphic Design και ασχολείται κυρίως με φωτογραφήσεις γάμων, ενώ παράλληλα, απασχολείται και ως Μakeup Artist.

Είναι αρραβωνιασμένη με τον Κύπριο Ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου.

Από τους γύρω της απαιτεί ειλικρίνεια, χαρακτηρίζει τον εαυτό της ντροπαλό, δεν κάνει εύκολα φιλίες και χρειάζεται χρόνο για να ανοιχτεί στους ανθρώπους.

Έρχεται στο Big Brother γιατί: ήθελε να ζήσει την εμπειρία από μικρή. Δεν ξέρει αν θα είναι η νικήτρια, αλλά πιστεύει πως ό,τι είναι γραφτό να γίνει, θα γίνει...

Γιώργος Αντωνιάδης

Ηλικία: 25 ετών

Πόλη: Θεσσαλονίκη

Επάγγελμα: Ποδοσφαιριστής

Ζει στη Θεσσαλονίκη αλλά γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κοζάνη. Από την ηλικία των 5 ετών ασχολήθηκε με το Tae Kwon Do, όμως τον κέρδισε το ποδόσφαιρο. Ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής έχει αγωνιστεί σε όλες τις κατηγορίες και έχει παίξει σε μεγάλες ομάδες όπως η Παναχαϊκή.

Δηλώνει πως είναι αυθόρμητος, ρεαλιστής και αυθεντικός. Θεωρεί τον εαυτό του πολύ τακτικό και παραδέχεται πως έχει μεγάλο θέμα με την καθαριότητα, την ακαταστασία και το… ροχαλητό.

Έρχεται στο Big Brother γιατί: θέλει να είναι ο μεγάλος νικητής.

Ζωή Ασουμανάκη

Ηλικία: 23 ετών

Πόλη: Αθήνα

Επάγγελμα: Δημοσιογράφος - Μοντέλο

Μεγάλωσε στο Ρέθυμνο της Κρήτης, όμως μετά το διαζύγιο των γονιών της μετακόμισε με τη μητέρα και τον αδερφό της στην Αθήνα. Έχει σπουδάσει Δημοσιογραφία και το όνειρό της είναι να ασχοληθεί με την τηλεπαρουσίαση. Παράλληλα, σπουδάζει Διαιτολογία και εργάζεται ως freelance μοντέλο, έχοντας κατακτήσει σημαντικούς τίτλους σε διοργανώσεις καλλιστείων (Miss Hellas 2022). Δηλώνει αυθόρμητη, ευαίσθητη, αλλά και πολύ δυναμική. Είναι τελειομανής και λατρεύει την τάξη.

Έρχεται στο Big Brother γιατί: θέλει να δείξει ποια είναι πραγματικά και να κερδίσει διατηρώντας τις αξίες και τα ιδανικά της.

Χρήστος Γκικουρίας

Ηλικία: 32 ετών

Πόλη: Λονδίνο

Επάγγελμα: Tik Toker - Streamer

Ζει στο Λονδίνο, αν και γεννήθηκε στην Αθήνα, και έχει καταγωγή από τη Βόρεια Ήπειρο. Μεγάλωσε σε μία πολύ δεμένη οικογένεια και λόγω των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετώπιζαν οι γονείς του, εργάστηκε από πολύ μικρός για να τους βοηθήσει. Ασχολείται με το on line streaming και τα social media όπου είναι ιδιαίτερα δημοφιλής. Μαζί με τον αδερφό του, μέσα από το προφίλ «Gikou Brothers» στο TikTok έχουν συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές. Δηλώνει αυθόρμητος, πεισματάρης και δουλευταράς.

Έρχεται στο Big Brother γιατί: θέλει να κερδίσει αλλά και να εμπνεύσει κι άλλο κόσμο που αντιμετωπίζει προβλήματα, πώς μπορεί να τα καταφέρει όπως τα κατάφερε και ο ίδιος.

Νίκος Ζαφειράκης



Ηλικία: 27 ετών

Πόλη: Λάρισα

Ιδιότητα: Φοιτητής Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης

Μένει μόνιμα στη Λάρισα όπου συγκατοικεί με την κοπέλα του τη Μαρία. Έχασε και τους δύο γονείς του στα 11 και σε σύντομο διάστημα, έτσι μεγάλωσε με την γιαγιά του που αποτελεί «φάρο» στη ζωή του. Εργάστηκε από μικρή ηλικία και δηλώνει περήφανος για όσα έχει καταφέρει. Οι πλημμύρες που έπληξαν την πόλη του τον ανάγκασαν να αφήσει πίσω τις σπουδές του. Ωστόσο, είναι αποφασισμένος να τις ολοκληρώσει γιατί το όνειρό του είναι να σταθεί δίπλα στα παιδιά. Δηλώνει ειλικρινής και ευαίσθητος, είναι υπερήφανος για τις αρχές με τις οποίες έχει μεγαλώσει και για το φιλότιμο που τον διακρίνει.

Έρχεται στο Big Brother γιατί: δεν ψάχνει την αποδοχή, θα είναι ο εαυτός του.

Μπάμπης Καρατζάς



Ηλικία: 25 ετών

Πόλη: Αθήνα

Επάγγελμα: Bartender

Μεγάλωσε στην Αθήνα και ασχολήθηκε με το bartending από τα 18 του. Ο λόγος που επέλεξε αυτό το επάγγελμα ήταν γιατί του άρεσε η επαφή με τον κόσμο, το lifestyle αλλά και η δυνατότητα που του έδινε να πραγματοποιεί ταξίδια και να γνωρίζει καινούρια μέρη. Δηλώνει αυθόρμητος, εκφραστικός, με χιούμορ, αλλά και ευαίσθητος σε θέματα ηθικής, ειλικρίνειας και αδικίας. Εκφράζει τα συναισθήματα του με ευθύτητα, κάτι που συχνά παρεξηγείται.

Έρχεται στο Big Brother γιατί: η συμμετοχή είναι για τον ίδιο μια συνειδητή πρόκληση. Θεωρεί ότι το παιχνίδι θα τον βοηθήσει να εξελιχθεί προσωπικά, να μάθει καλύτερα τον εαυτό του και να έρθει σε επαφή με τον κόσμο που θα τον παρακολουθεί.

Αργυρώ Κατσιγαράκη



Ηλικία: 56 ετών

Πόλη: Χανιά

Επάγγελμα: Οικιακά

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Χανιά αλλά πλέον μοιράζει την καθημερινότητά της ανάμεσα στα Χανιά και την Ιταλία. Έχει έναν γιο ηλικίας 32 ετών και μία εγγονή 8 ετών. Ξεκίνησε να εργάζεται από τα 16 της δοκιμάζοντας διάφορα επαγγέλματα κυρίως στον τομέα του τουρισμού. Σήμερα ασχολείται με τα οικιακά. Έχει μεγάλη αγάπη για τα ζώα και ζει με έναν σκύλο και τρεις γάτες. Στον ελεύθερό της χρόνο ασχολείται με την αναπαλαίωση επίπλων, το ποδήλατο, την κολύμβηση, τη μουσική και τη μαγειρική. Δηλώνει δυναμική, ευαίσθητη και εξωστρεφής. Θεωρεί τον εαυτό της την «ισορροπίστρια» της παρέας.

Έρχεται στο Big Brother γιατί: θέλει να βιώσει μια νέα εμπειρία και να περάσει το μήνυμα πως οι γυναίκες της ηλικίας της μπορούν να διεκδικούν χώρο και εμπειρίες στη ζωή τους.

Γιάννης Λορένζο Κύρτσης



Ηλικία: 22 ετών

Πόλη: Θεσσαλονίκη

Επάγγελμα: Σύμβουλος Πωλήσεων

Γεννήθηκε στη Γαλλία όμως πλέον ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη όπου παράλληλα σπουδάζει Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Στην εφηβεία του παραμέλησε τον εαυτό του, όμως στα 15 του άρχισε να ασχολείται με την άθληση και άλλαξε ριζικά την καθημερινότητά του. Στον ελεύθερο χρόνο του απολαμβάνει την jazz, το διάβασμα και τη γυμναστική. Για εκείνον το ντύσιμο είναι μορφή έκφρασης. Χαρακτηρίζει τον εαυτό του πειθαρχημένο και οργανωτικό. Αντιπαθεί την αρνητικότητα, την ακαταστασία και τους ανθρώπους που δεν έχουν στόχους στη ζωή τους.

Έρχεται στο Big Brother γιατί: του αρέσουν οι προκλήσεις, πιστεύει ότι θα έχει ηγετική θέση και είναι πρόθυμος να παίξει στρατηγικά. Βλέπει το παιχνίδι ως ευκαιρία για εξέλιξη.

Μαρικέλλυ

Ηλικία: 20 ετών

Πόλη: Αθήνα

Ιδιότητα: Φοιτήτρια Ναυτιλιακών στο ΠΑ.ΠΕΙ. & Influencer

Μεγάλωσε και ζει στην Αθήνα και το όνειρό της είναι, ολοκληρώνοντας τις σπουδές της, να κάνει μια επιτυχημένη καριέρα ως broker.

Παράλληλα, ασχολείται ενεργά με τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Χαρακτηρίζει τον εαυτό της ως κοινωνικό, με έντονη προσωπικότητα. Δηλώνει πολυπράγμων, με πάθος για εξέλιξη. Αδιαφορεί για την κριτική και υποστηρίζει ότι «τίποτα δεν την αγγίζει».

Έρχεται στο Big Brother γιατί: η συμμετοχή της αποτελεί για την ίδια έναν τρόπο αποτοξίνωσης από την ένταση και την πίεση της καθημερινότητας.

Δημήτρης Μπίτζιος



Ηλικία: 52 ετών

Πόλη: Κόρινθος

Επάγγελμα: Επιχειρηματίας - Δημοτικός Σύμβουλος

Είναι επιχειρηματίας στο χώρο της εστίασης και ασχολείται με τα κοινά. Είναι γνωστός στην τοπική κοινωνία ως «Αντιδήμαρχος» γιατί ξεκίνησε ως πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Χιλιομοδίου και συνέχισε ως αντιδήμαρχος καθαριότητας του Δήμου Κορινθίων (2019-2023). Το 2023 εκλέχθηκε δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Κορινθίων ενώ έχει διατελέσει και μέλος της Επιτροπής της ΕΠΟ κατά της βίας στα γήπεδα (2021).

Είναι παντρεμένος με την Αγγελική και έχουν δύο παιδιά. Χαρακτηρίζει τον εαυτό του δυναμικό, αυθεντικό και αυθόρμητο. Στην καθημερινότητά του δεν συμμετέχει στις δουλειές του σπιτιού. Η μεγαλύτερη φοβία του; Οι άσχημες μυρωδιές!

Έρχεται στο Big Brother γιατί: θέλει να εμπνεύσει και να ξεχωρίσει.

Θεοφανία Νικολαΐδη



Ηλικία: 32 ετών

Πόλη: Χαλκίδα

Επάγγελμα: Ελεύθερη Επαγγελματίας

Έγινε μητέρα στα 16 και για το λόγο αυτό, θέλοντας να εξασφαλίσει μια αξιοπρεπή ζωή για την ίδια και το παιδί της, εργάστηκε από μικρή. Στον ψηφιακό κόσμο, έχει δυναμική παρουσία στο TikTok, με το λογαριασμό της να μετρά περισσότερους από 22.4K followers. Δηλώνει αυθεντική, αντισυμβατική και με αιχμηρό χιούμορ. Δε διστάζει να πει ό,τι σκέφτεται. Δεν έχει φίλους, δεν ψάχνει αποδοχή και δεν επηρεάζεται από την κριτική.

Έρχεται στο Big Brother γιατί: νιώθει πως φέτος είναι η χρονιά της. Θέλει να δοκιμαστεί, να αναμετρηθεί με τα όριά της και να φτάσει στον τελικό. Αν χρειαστεί, θα χρησιμοποιήσει κάθε είδους στρατηγική.

Χρήστος Ντεντόπουλος

Ηλικία: 40 ετών

Πόλη: Λακκόπετρα Αχαΐας

Επάγγελμα: Ιδιωτικός Υπάλληλος - Αγρότης

Μοιράζει τη ζωή του ανάμεσα στην Αθήνα όπου ζει με την οικογένειά του και τη Λακκόπετρα Αχαΐας όπου ασχολείται με αγροτικές και κτηνοτροφικές εργασίες. Έγινε γνωστός στο κοινό των social media τον τελευταίο 1,5 χρόνο με την χαρακτηριστική του ατάκα «Άκουσέ με». Μέσα από το προφίλ του στο TikTok θίγει κοινωνικά ζητήματα και αστείες καταστάσεις.

Είναι παντρεμένος με τη Μαρία και έχουν δύο παιδιά. Δηλώνει ευθύς, αυθόρμητος, απλός και ειλικρινής.

Έρχεται στο Big Brother γιατί: είναι μια περιπέτεια που βλέπει σαν «break» από την καθημερινότητά του.

Χριστίνα Παπαδέλλη

Ηλικία: 33 ετών

Πόλη: Αθήνα

Επάγγελμα: PR σε κατάστημα εστίασης

Γεννήθηκε και μεγάλωσε σε μια πολυμελή και πολυπολιτισμική οικογένεια, καθώς η μητέρα της κατάγεται από την Αίγυπτο.

Από μικρή λάτρευε τον χορό, ο οποίος εξελίχθηκε σε επαγγελματική της ενασχόληση για περισσότερα από 10 χρόνια όμως ένας τραυματισμός την απομάκρυνε από τη σκηνή. Παραδέχεται πως ο έρωτας λειτουργεί ως «ώθηση» στη ζωή της. Πιστεύει στη δύναμη του σύμπαντος, στην αυτοβελτίωση και στην ουσιαστική επικοινωνία.

Έρχεται στο Big Brother γιατί: η συμμετοχή της αποτελεί για εκείνη μια μεγάλη προσωπική πρόκληση. Έχει ήδη κερδίσει πολλές μάχες και, όπως λέει, το Big Brother θα είναι μια ακόμη.

Μαίρη Χατζηπαύλου



Ηλικία: 30 ετών

Πόλη: Αθήνα

Επάγγελμα: Οικονομολόγος - Μοντέλο

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Εργάστηκε για λίγο στο αντικείμενο των σπουδών της ώσπου συνειδητοποίησε πως δεν την εκφράζει το συγκεκριμένο και στράφηκε στο μόντελινγκ. Λατρεύει να ταξιδεύει μόνη. Δηλώνει γυναίκα με έντονη παρουσία και δυναμικό χαρακτήρα, ωστόσο παραδέχεται πως δύσκολα εμπιστεύεται τους ανθρώπους. Χαρακτηρίζει τον εαυτό της ψυχαναγκαστικό με την καθαριότητα, ειλικρινή, τελειομανή, συναισθηματικό και ευσυγκίνητο.

Έρχεται στο Big Brother γιατί: θέλει να δείξει στον κόσμο ποια πραγματικά είναι. Θέλει να αξιοποιήσει την προβολή για να διεκδικήσει το όνειρό της, να ασχοληθεί με την τηλεόραση.

Dada

Ηλικία: 36 ετών

Πόλη: Σαντορίνη

Επάγγελμα: Τουριστικός Συνοδός

Ο Dada μεγάλωσε στο Bari της Ιταλίας, αλλά από το 2017 ζει στη Σαντορίνη, όπου εργάζεται ως τουριστικός συνοδός. Δουλεύει 9 μήνες το χρόνο, ενώ τους υπόλοιπους 3 ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Έχει επισκεφθεί 80 χώρες και μιλάει 7 γλώσσες.

Τα τελευταία τρία χρόνια έχει επιλέξει να είναι βίγκαν. Η οικολογία αποτελεί το σημαντικότερο κομμάτι της ζωής του. Κάνει διαλογισμό και πιστεύει πολύ στις ενέργειες και το κάρμα. Η φιλοσοφία του στη ζωή είναι πως «ό,τι δίνεις, παίρνεις».

Έρχεται στο Big Brother γιατί: θέλει μέσα από τη συμμετοχή του να τον μάθει ακόμη περισσότερος κόσμος.

Nancy Tawby

Ηλικία: 31 ετών

Πόλη: Κρήτη

Επάγγελμα: Makeup Artist

Ο πατέρας της κατάγεται από τον Λίβανο και η μητέρα της από την Κρήτη. Οι δύο κουλτούρες με τις οποίες μεγάλωσε καθόρισαν και την προσωπικότητα της. Στα 19 της επέλεξε να μετακομίσει από τον Λίβανο μόνιμα στην Ελλάδα και στη συνέχεια παντρεύτηκε και απέκτησε μία κόρη. Θεωρεί τον εαυτό της δυναμική, αυθεντική και έντονη προσωπικότητα, με μηδενική ανοχή στο ψέμα, τη διπροσωπία και την αδικία. Είναι ψυχαναγκαστική με την καθαριότητα, την υγιεινή και απεχθάνεται την ακαταστασία.

Έρχεται στο Big Brother γιατί: έχει ως στόχο της το μεγάλο έπαθλο, αλλά και να εκπληρώσει το παιδικό της όνειρο να ασχοληθεί με την υποκριτική.



