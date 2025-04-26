«Prodigies»: Γουίλ Σαρπ και Αϊο Εντεμπίρι πρωταγωνιστές στην νέα ρομαντική σειρά του Apple TV+

Ο Βρετανός ηθοποιός Γουίλ Σαρπ θα πρωταγωνιστήσει στη νέα ρομαντική κομεντί με τίτλο «Prodigies». Ο Σαρπ έγραψε και το σενάριο και θα έχει τη σκηνοθετική επιμέλεια για λογαριασμό του Apple TV+. Στο πλευρό του θα εμφανιστεί η πολυβραβευμένη σταρ Αϊο Εντεμπίρι.

Η φιλόδοξη σειρά θα αποτελείται από επτά επεισόδια και θα ακολουθεί «δύο πρώην παιδιά - θαύματα, την Didi και τον Ren, τα οποία στην τρίτη δεκαετία της ζωής τους, αρχίζουν να αναρωτιούνται αν η καθημερινότητά τους ανταποκρίνεται στις εξαιρετικές υποσχέσεις της παιδικής τους ηλικίας. Αναπόφευκτα, αυτές οι εσωτερικές αναζητήσεις θα επεκταθούν και στη σχέση τους, θέτοντας νέα ερωτήματα για το μέλλον τους».

Την παραγωγή υπογράφει η Sister, η βραβευμένη με BAFTA εταιρεία παραγωγής που βρίσκεται πίσω από την επιτυχημένη σειρά «Black Doves» και με την οποία έχει συνεργαστεί ο Σαρπ στα πρότζεκτ «Giri/Haji» και «Flowers». Το πρωταγωνιστικό δίδυμο θα είναι παράλληλα και εκτελεστικοί παραγωγοί.

Σύμφωνα με το Deadline, oι δύο ηθοποιοί βρίσκονται σε μια εξαιρετικά παραγωγική φάση.

Ο Σαρπ, ο οποίος συμμετείχε στη δεύτερη σεζόν του «The White Lotus», πρωταγωνιστεί αυτή τη στιγμή στο «Too Much» της Λένα Ντάναμ για το Netflix και στη σειρά του Sky όπου υποδύεται τον Mozart, δια χειρός Τζο Μπάρτον.

Η Εντεμπίρι, η οποία έχει κερδίσει μια Χρυσή Σφαίρα, δύο βραβεία SAG και ένα Emmy για την ερμηνεία της στο «The Bear», θα πρωταγωνιστήσει στη συνέχεια στις παραγωγές «Ella McCay» του Τζέιμς Λ. Μπρουκς και «After the Hunt» του Λούκα Γκουαντανίνο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.