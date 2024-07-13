Εδώ και αρκετά χρόνια ο Νικόλας Βαρθακούρης χαράζει τη δική του μουσική πορεία εντελώς διαφορετική από αυτή του υπερδιάσημου πατέρα του, Γιάννη Πάριου και του πετυχημένου συνθέτη και τραγουδιστή αδερφού του, Χάρη.

Ο Good Job Nicky, όπως είναι το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο μιλώντας στο podcast «Γνώμη» της Άννας Μαρίας Βέλλη αποκάλυψε πολλά για τα προβλήματα υγείας που είχε ως παιδί, τις φοβίες και τις κρίσεις πανικού που ξεπέρασε:

«Δεν φοβάμαι να παίξω μπροστά σε 25.000, αλλά δεν θα μπω σε ασανσέρ στην Ελλάδα. Έχω κλειθροφοβία, το να μην μπορείς δηλαδή να φύγεις από τον χώρο. Σε αεροπλάνα μπαίνω» είπε αρχικά και συνέχισε αναλύοντας τα πραβλήματα που αντιμετωπίζει:

«Η ψευδοδυσφαγία δεν είναι αυτοάνοσο. Υπάρχει η δυσφαγία και η ψευδοδυσφαγία, η διαφορά τους είναι ότι το δεύτερο είναι εγκεφαλικό. Είναι στο κεφάλι σου. Τα συμπτώματα και των δύο είναι ακριβώς τα ίδια. Νιώθω ότι ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης των κρίσεων πανικού είναι ένα καλό υποστηρικτικό περιβάλλον, να έχεις άτομα που σε αγαπάνε και σε σέβονται δίπλα σου. Όχι όμως σε ακραίο βαθμό».

Το δεύτερο είναι να εκθέσεις σταδιακά τον εαυτό σου στους φόβους που έχεις, ώστε να τους συνηθίσεις και να τους απομυθοποιήσεις και το τρίτο για μένα είναι το για ποιον λόγο είναι εκεί η κρίση πανικού. Γιατί κάτι προσπαθεί να σου πει ο οργανισμός σου, ζητάει κάποια αλλαγή.

Οι φοβίες μέσω των κρίσεων δεν είναι απαραίτητα και ο λόγος που τις παθαίνεις. Όταν κοιτάξεις τον εαυτό σου κατάματα και αρχίσεις και συζητάς λίγο, χωρίς εγωισμούς όσο πιο γρήγορα το αποδεχτείς τόσο πιο γρήγορα λειτουργεί ως πυξίδα η κρίση πανικού».

Ενώ όπως αποκάλυψε τα θέματά του ξεκίνησαν από τα παιδικά του χρόνια: «Ξεκίνησε από μικρή ηλικία, είχα βαριές αλλεργίες. Πάθαινα και αναφυλαξίες! Είναι μια αλλεργία που δεν θα ήθελα να την πω, είναι σπάνια. Ευτυχώς πέρασε. Μου βγήκε στα 13 μου και με ταλαιπώρησε από την εφηβεία μέχρι τις αρχές της ενηλικίωσης.

Έχω πάθει τρεις αναφυλαξίες στη ζωή μου και ήταν ο φόβος μου. Με συμμάζεψαν, είχα μεγάλη άγνοια κινδύνου και έκανα ασταμάτητα βλακείες. Αλλά αυτό κάπως μου έβαλε φρένο. Αυτή είναι η ρίζα!».

Ακόμα, ο Good Job Nicky περιέγραψε μια σοβαρή κρίση πανικού που έπαθε ενώ οδηγούσε και πώς την αντιμετώπισε: «Γυρνούσα από ένα σπίτι, ήμουν στο αυτοκίνητο στην Αττική Οδό, είχε φώτα. Οδηγώ, το αμάξι κάνει υπερβολικό θόρυβο και κάθομαι και σκέφτομαι “Θα πεθάνεις”.

Μετά μου καρφώθηκε η σκέψη: Να πάθεις κανένα αλλεργικό σοκ. Μου κόβονται τα πόδια, μούδιασαν τα άκρα μου. Δεν ήξερα που ήμουν. Δεν ήξερα τι μου συνέβαινε. Ήταν η πρώτη φορά που αναγνώρισα ότι ήταν κρίση πανικού. Ήμουν πολύ μακριά από το σπίτι και φώναζα στον εαυτό μου: Αν είναι να πεθάνεις, θα φτάσεις σπίτι σου πρώτα και μετά ψόφα!».

Τέλος δήλωσε πως τον ενδιαφέρει να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στην Eurovision – το προσπάθησε κιόλας μια φορά αλλά δεν έκατσε- και με χιούμορ λέει πως αν πάει θα βγει πρώτος!

