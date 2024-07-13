Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: «Φαίνομαι σνομπ και παλιότερα με ενοχλούσε»

Με χαλαρή διάθεση η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου βρέθηκε στο «Καλύτερα Αργά» της Αθηναϊδας Νέγκα και μίλησε για όλα αποκαλύπτοντας πως ο κόσμος τη θεωρεί σνομπ και αυτό παλιότερα την ενοχλούσε.

«Μου έχουν πει ότι φαίνομαι πάρα πολύ πειθαρχημένη και θα μείνω εκεί. Νομίζω ότι φαίνομαι πιο πειθαρχημένη, απ’ ότι πραγματικά είμαι, αλλά δεν με ενοχλεί καθόλου να φαίνομαι πειθαρχημένη. Ο κόσμος ψαρώνει γενικότερα, όχι μόνο με την πειθαρχεία και δεν ξέρω γιατί» είπε και συνέχισε:

«Τους φαίνομαι σνομπ και πραγματικά δεν το θέλω, δεν το επιδιώκω και ούτε έχω τέτοιου είδους σνομπ σκέψεις στο μυαλό μου. Παλιότερα με ενοχλούσε, αλλά τώρα λέω ότι εντάξει, δεν πειράζει, δεν είναι και τόσο κακό».

Ενώ μίλησε και για το πώς κατέληξε στην υποκριτική ενώ στο τμήμα Ψυχολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης :

«Σπούδασα ψυχολογία, αλλά ήξερα ότι θέλω να γίνω ηθοποιός. Με την ενασχόλησή μου με την ψυχολογία με ό,τι διάβαζα ταυτιζόμουν. Με ώθησε στο να ακούω και να μην είμαι επικριτική απέναντι στους ανθρώπους. Δεν ήμουν αρκετά επιμελής φοιτήτρια για να μου δώσει πολύτιμες γνώσεις η σχολή, γιατί σπούδαζα ταυτόχρονα στη δραματική σχολή του κρατικού θεάτρου».

Όσο για το φλερτ, αλλά και τα χαρακτηριστικά που την ελκύουν σε κάποιον, δήλωσε: «Ευτυχώς όσοι ήθελαν να με πλησιάσουν, με πλησίαζαν. Δεν πλησίαζα ποτέ εγώ, δεν χρειάστηκε. Δεν έχει τύχει να φλερτάρω πρώτη. Το χιούμορ θεωρώ ότι είναι βασικό στοιχείο, το εκτιμώ, μου δείχνει αντίληψη και ευφυΐα και την ευγένεια φυσικά. Δεδομένη χυλόπιτα θα ήταν το να δεις κάποιον να συμπεριφέρεται υποτιμητικά».

