Χατζίδου- Παύλου: Γύρισαν το τρέιλερ, τι είπαν για τις αλλαγές που θα γίνουν τη νέα σεζόν

Στην Αθήνα έμειναν ως τώρα ο Ετεοκλής Παύλου και η Ελένη Χατζίδου καθώς ναι μεν ανανέωσαν τη συνεργασία τους εδώ και πολλές μέρες με το Star και συνεχίζουν το «Breakfast@Star» αλλά είχαν ακόμα εκκρεμότητες.

Μία από αυτές ήταν και η επίσημη φωτογράφηση των ίδιων και της ομάδας τους –που δεν αλλάζει- αλλά και το γύρισμα του τρέιλερ για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Και εκεί τους συνάντησε η κάμερα του «Summer’s Cool» και μίλησαν για όλα. Τη φετινή σεζόν, τις αλλαγές που θα γίνουν στην εκπομπή του χρόνου, τα συναισθήματά τους για την ανανέωση και την ανυπομονησία τους να φύγουν επιτέλους διακοπές.

«Θα γυρίσουμε με γεμάτες μπαταρίες για να μπούμε ξανά στην τηλεοπτική αρένα» είπαν με μια φωνή.

«Παρακολουθούμε τα νούμερα, αλλά δεν μας αγχώνουν. Τη νέα σεζόν θα έχουμε αέρα ανανέωσης, η ίδια ομάδα, με ψυχαγωγικό καθαρά χαρακτήρα», είπε αρχικά η Ελένη Χατζίδου ενώ ο Ετεοκλής Παύλου συμπλήρωσε: «Τα όχι τόσο καλά νούμερα, σε πεισμώνουν. Τα πολύ καλά νούμερα, σε αποκαλύπτουν».

