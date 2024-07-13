Δείτε πως είναι σήμερα ο Πάρις, ο παρτενέρ της Βίσση στο Μαγκάβα Τουτ

Έχουν περάσει πια 26 χρόνια από την εποχή που η Άννα Βίσση κυκλοφορούσε ένα ντουέτο με έναν γοητευτικό πλην όμως άγνωστο τότε νεαρό που έμελλε να γίενι τεράστια επιτυχία.

Το «Μαγκάβα Τουτ» ήταν το ερωτικό τσιφτετέλι της εποχής και το clip του talk of the town με τον ημίγυμνο μακρυμάλλη Πάρι και την σουπερ σταρ Άννα Βίσση να χορεύουν ξυπόλυτοι με φόντο την Καλντέρα στη Σαντορίνη.

Όσοι έχουμε κάποια χρόνια στις πλάτες μας θυμόμαστε καλά πόσο ανάρπαστος είχε γίνει ο Πάρις που για ένα διάστημα εμφανιζόταν στα σχήματα της Άννας Βίσση αλλά και σε τηλεοπτικά shows μαζί της και μετά ξαφνικά, άφαντος.

