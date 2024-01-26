Η διαγωνιστική εβδομάδα του τελικού για το My Style Rocks ξεκινάει σήμερα και έχει ως guest κριτή την Konnie Μεταξά.

Δείτε το trailer:

Στην πρώτη δοκιμασία οι διαγωνιζόμενες θα πρέπει να βάλουν τα δυνατά τους για να ετοιμάσουν μία εμφάνιση που βασίζεται σε ένα… ταγιέρ εκφράζοντας όμως μέσα από αυτό το προσωπικό τους στυλ.

Η guest κριτής έχει στα χέρια της έναν πολύτιμο βαθμό τον οποίο, μόλις ολοκληρωθούν οι εμφανίσεις, θα δώσει σε μία διαγωνιζόμενη.

Τι εντυπώσεις θα αφήσουν οι εμφανίσεις των fashionistas στην κριτική επιτροπή και ποια διαγωνιζόμενη θα καταφέρει να εντυπωσιάσει την Konnie Μεταξά;

