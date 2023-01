Γαλλική πόλη ζητά από τη Madonna χαμένο πίνακα  του Λανγκλουά (βίντεο)

Η Αμιένη της Γαλλίας διεκδικεί τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2028 και - με αφορμή αυτή την διεκδίκηση - οι αρχές της πόλης κάλεσαν την Μαντόνα (Madonna) να δανείσει στην πόλη έναν πίνακα , που οι ιστορικοί πιστεύουν ότι έχει χαθεί εδώ και χρόνια και μπορεί τώρα να βρίσκεται στη συλλογή της.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, η δήμαρχος της πόλης, Μπριζίτ Φουρέ, απηύθυνε έκκληση στη Μαντόνα, λέγοντας: «Υπάρχει ένας ιδιαίτερος δεσμός ανάμεσα σε εσάς και την πόλη μας».

🖼️#Madonna is the owner of a long-lost #painting.



The mayor of #Amiens, in France, has asked the singer to lend the city the 19th Century canvas named "Diana and Endymion".



The painting was lost after Germany bombed the city in 1918. pic.twitter.com/9fBFXWurgC