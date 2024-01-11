Το Σάββατο 13 Ιανουαρίου στις 21.00, ο Χρήστος Φερεντίνος υποδέχεται αγαπημένους φίλους και μας προσκαλεί σε ένα ακόμα βράδυ με πολύ τραγούδι, κέφι και χορό.

Δείτε το trailer:

Καλεσμένος μας ο Γιώργος Μαργαρίτης, ο μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής που έχει βάλει τη σφραγίδα του με την χαρακτηριστική φωνή του σε τραγούδια που αγαπάμε. Στην παρέα μας, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, ο μεγάλος συνθέτης που με τις νότες του δημιουργεί ολόκληρους μουσικούς κόσμους, ο εξαιρετικός λαϊκός ερμηνευτής Γεράσιμος Ανδρεάτος, ο γνήσιος λαϊκός τραγουδιστής της νέας γενιάς Χρήστος Χολίδης.

Μαζί μας ακόμη ο ανατρεπτικός και ευφυής Σπύρος Γραμμένος που έρχεται πάντα με ενέργεια και χιούμορ να μιλήσει για ό,τι μας συμβαίνει, η Σαββέρια Μαργιολά που με την υπέροχη φωνή της μας ταξιδεύει σε δρόμους λαϊκούς καθώς και η Άσπα, ένα ακόμη νέο κορίτσι που δηλώνει την αγάπη της για το λαϊκό τραγούδι.

Τη μεγάλη παρέα συμπληρώνουν ο δημοσιογράφος Δημήτρης Μανιάτης που αγαπά το καλό λαϊκό τραγούδι, το επιτυχημένο ραδιοφωνικό δίδυμο, Θοδωρής Βαμβακάρης – Τάκης Γιαννούτσος, η Βασιλική Στεφάνου που στηρίζει με την φωνή της τη συνέχεια του λαϊκού τραγουδιού, η ηθοποιός- τραγουδίστρια Τραϊάνα Ανανία και οι ηθοποιοί Νίκη Παλληκαράκη, Μαριλένα Ράδου, Μιχάλης Μαρκάτης, Σπύρος Πούλης και Κώστας Αποστολάκης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.