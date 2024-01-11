«Τον κακό σου τον καιρό» λέει ο λαός μας - και συνήθως συνοδεύεται με την εκφράση «και τον μαύρο σου τον φλάρο» ή «και τον ανάποδο σου».

Η έκραση σημαίνει έντονη διαμαρτυρία και αγανάκτηση για λανθασμένα συμπεράσματα και πράξεις και η Finos Film θυμίζει στιγμές από αξέχαστες ταινίες της, όπου οι πρωταγωνιστές της - ο Κώστας Βουτσάς, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, η Ρένα Βλαχοπούλου - λένε τη φράση.

Ποιός ήταν ο «φλάρος»

Όπως λέει ο κ. Μπαμπινιώτης, φλάρος ήταν ο καλόγερος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Αρχικά σήμαινε «αδελφός» και προέρχεται από την λατινική λέξη frater.

Στη Σίφνο, όπου και υπήρχε πολύ έντονο το καθολικό στοιχείο, φλάρο λένε τη κεραμική καμινάδα με τρία στόμια για να βγαίνει ο καπνός. Με τον καιρό ο φλάρος μαύριζε από τον καπνό και θύμιζε τους καλόγερους με τα ράσα, οπότε οι χιουμορίστες Σίφνιοι ονόμασαν φλάρους τις καμινάδες, για να διακωμωδήσουν τους ιεραποστόλους που προσπαθούσαν να τους προσηλυτίσουν στον Παπισμό.

Ο “κακός” ο φλάρος λοιπόν, προστάτευε από τα νερά της βροχής αλλά θα έπνιγε το σπίτι στους καπνούς, όταν άναβε ταυτόχρονα η φωτιά στο εσωτερικό για το καθημερινό μαγείρεμα.

Πηγή: skai.gr

