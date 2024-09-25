Φλορίντα Πετρουτσέλι: «Νιώθω ότι κουράστηκα με το πάνελ. Είχα πρόταση και από τη Σκορδά»

Το όνομά της είχε ακουστεί ευρέως το καλοκαίρι που μας πέρασε για συμμετοχή σε διάφορες τηλεοπτικές εκπομπές. Τελικά η Φλορίντα Πετρουτσέλι μετά το άδοξο τέλος του «Mega Καλημέρα» το περασμένο Πάσχα, παρά τις συζητήσεις που έκανε και τις προτάσεις που δέχτηκε, από επιλογή έμεινε εκτός. Η ίδια μίλησε στη Νάνσυ Παραδεισανού και το «Πρωινό Σουσου».

«Όταν τελείωσε το MEGA Καλημέρα, δεν έκανα κουβέντα με τον σταθμό αλλά με πήραν από άλλους σταθμούς να κάνω αυτό που ήδη έκανα, lifestyle και τα λοιπά. Εγώ σκέφτηκα όμως κάποια πράγματα όλο το διάστημα που καθόμουν και αποφάσισα ότι ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό» είπε αρχικά η η Φλορίντα Πετρουτσέλι και συνέχισε:

«Θέλω να κάνω το πάθος μου για τη μαγειρική επάγγελμα, είτε μόνη μου είτε ιδανικά σε κάποια εκπομπή. Μου το πρότειναν αλλά δεν ήταν αυτό που ήθελα ακριβώς, ήταν μία άλλη διαδικασία».

«Νιώθω ότι κουράστηκα με το πάνελ, ότι δεν έχω κάτι άλλο πάνω σε αυτό να δώσω. Πρέπει να έχεις και μία συγκεκριμένη ενέργεια που σε μένα έχει εξαντληθεί. Δεν ζηλεύω που βλέπω το Buongiorno της Φαίης Σκορδά, αν και είχα πρόταση από εκεί» αποκάλυψε η Φλορίντα και συνέχισε:

«Την Ελένη Μενεγάκη την έβλεπα κάθε μέρα στους διαδρόμους του MEGA και πέρσι κατάλαβα ότι θα σταματούσε. Άφηνε ένα φως όταν περνούσε αλλά την τελευταία χρονιά καταλάβαινα ότι θα σταματήσει».

