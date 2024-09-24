Στη Θεσσαλονίκη βρίκεται από χθες ο Δημήτρης Σταρόβας καθώς στο Θέατρο Δάσους παρουσιάζεται η παράσταση με την οποία επέστρεψε ενεργά στην επαγγελματική του ζωή, το «Άγαμοι Θύται Best Ωχ».

Και από εκεί, στις πρόβες τους στο θέατρο μίλησε στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά Buongiorno και τη δημοσιογράφο Πολυξένη Καραμίχα για τα προβλήματα ομιλίας που αντιμετωπίζει ακόμα μετά το σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη τον Μάιο και τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει να αναρρώσει και να επανέλθει πλήρως.

«Σε σχέση με αυτό που ήμουν πριν 3-4 μήνες, είμαι καλά. Στην οδήγηση είναι χάλια. Και όταν κουράζομαι, δεν μπορώ να μιλήσω. Είναι το πιο σημαντικό που μου συνέβη και, επειδή το θέμα είναι πολύπλοκο, θέλω να φτιάξω ένα βίντεο με όλες τις λεπτομέρειες» είπε ο Δημήτρης Σταρόβας και συνέχισε:

«Από το άγχος μου μπερδεύω τις λέξεις. Αν πάρω τον χρόνο μου, μπορώ να μιλήσω σχεδόν κανονικά. Το μυαλό «τρέχει» αλλά δεν μπορεί να ακολουθήσει η γλώσσα. Πριν 4 μήνες δε μιλούσα καθόλου. Είμαστε πολλοί που δεν προσέχουμε τον εαυτό μας.

Αν μπορέσω να σώσω, να αφυπνίσω έστω και έναν, θα είναι για μένα επιτυχία. Τίποτα δεν θα ήταν το ίδιο χωρίς την Άννα δίπλα μου» ολοκλήρωσε τα λεγόμενά του ο αγαπημένος ηθοποιός που όσο περνάει ο καιρός γίνεται όλο και καλύτερα και ανακοίνωσε τα επόμενα σχέδιά του.

