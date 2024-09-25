Μεγάλη ατυχία για έναν από τους παίκτες που έχουν ξεχωρίσει μέχρι τώρα στο φετινό Survivor, τόσο αγωνιστικά, όσο και για τον δυναμικό χαρακτήρα του. Ο Νίνο Νικολαΐδης είναι μια ηγετική μορφή στις Τίγρεις και παίκτης βαρόμετρο για την αγωνιστική επίδοση της ομάδας.

Στο τελευταίο αγώνισμα μια λανθασμένη προσγείωση μετά από άλμα, του προκάλεσε πρόβλημα στον αστράγαλο, με τον ίδιο να καταλαβαίνει αμέσως τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Όλη η ομάδα του φάνηκε να αποροσανατολίζεται μετά τον σκληρό τραυματισμό του. Λίγο παραπάνω η Μαρία, με την οποία φαίνεται να έχουν έρθει αρκετά κοντά.

Πηγή: skai.gr

