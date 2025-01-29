Eurovision: Το "Vale" της Evangelia θυμίζει πολύ κάτι άλλο…

Το χορευτικό κομμάτι "Vale" της Evangelia είναι - μαζί με την «Αστερομάτα» της Klavdia - φαβορί για να νικήσει στον ελληνικό τελικό, που θα γίνει αύριο Πέμπτη και να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision 2025, που θα γίνει φέτος στην Βασιλεία της Ελβετίας.

Το ξεσηκωτικό Vale έχει έχει συγκεντρώσει 1,4 εκατομμύρια προβολές στο κανάλι της ΕΡΤ στο Youtube και ομολογουμένως είναι «δυνατό».

Οσοι όμως ακούν ξένη mainstream μουσική παρατήρησαν αμέσως ότι το τραγούδι της Evangelia μοιάζει (πάρα πολύ) - ειδικά στο ρεφρέν - με μία παγκόσμια, τεράστια λάτιν επιτυχία: Το «Pepas» του καλλιτέχνη Farruko.

Συμφωνούμε βέβαια ότι στην Τέχνη δεν υπάρχει παρθενογέννεση αλλά, για να μην γίνονται τετοιες... συγκρίσεις, καλό είναι να υπάρχει έστω και μια μικρή διαφοροποίηση.

Αλλωστε, αφού το προσέξαμε εμείς, είναι αδυνατο να μην παρατηρήσουν την ομοιότητα οι Eurofans, σωστά;

Ακούστε τα δύο τραγούδια και βγάλτε μόνοι σας τα συμπεράσματά σας...

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.