Eurovision 2025: Είναι επίσημο! Ρουβάς και Παπαρίζου θα παρουσιάσουν τον Εθνικό τελικό!

Η Έλενα Παπαρίζου και ο Σάκης Ρουβάς, δύο από τους πιο καταξιωμένους Έλληνες καλλιτέχνες που θριάμβευσαν στη Eurovision, θα παρουσιάσουν τον Εθνικό Τελικό 2025, που θα διεξαχθεί στο Christmas Theater την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου, από τον οποίο θα προκύψουν το τραγούδι και ο καλλιτέχνης/ιδα που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον κορυφαίο μουσικό διαγωνισμό.

Διαβάστε ακόμα : Τζορτζ Τσούνης: Με Αργυρό, Ρέμο και ελληνικό γλέντι αποχαιρέτησε την Αθήνα ο απερχόμενος Πρέσβης των ΗΠΑ

Η Έλενα Παπαρίζου, η οποία χάρισε την πρώτη νίκη στη χώρα μας με το «My number one», το 2005, και ο Σάκης Ρουβάς, ο οποίος έναν χρόνο νωρίτερα, με το «Shake it», έδωσε στην Ελλάδα την τρίτη θέση, επισκέφθηκαν το Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, σήμερα Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2025, με αφορμή την ανακοίνωση της συνεργασίας τους, την οποία προσφέρουν αφιλοκερδώς, στην παρουσίαση του Εθνικού Τελικού.

Τους δύο καλλιτέχνες συνόδευε ο Φωκάς Ευαγγελινός, ο οποίος έχει αναλάβει την καλλιτεχνική διεύθυνση της διοργάνωσης.

Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, και η διευθύνουσα σύμβουλος Κατερίνα Κασκανιώτη, υποδέχτηκαν τους τρεις καλεσμένους, τους ξενάγησαν στο στούντιο 4 και αφού τους ευχαρίστησαν που αφιλοκερδώς δέχθηκαν να είναι οι οικοδεσπότες της βραδιάς του Εθνικού Τελικού, συζήτησαν σε εγκάρδιο κλίμα επιμέρους θέματα της συνεργασίας.

Ο Σάκης Ρουβάς και η Έλενα Παπαρίζου εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για τη συνεργασία τους και την από κοινού παρουσίαση του Εθνικού Τελικού, όπου θα ενώσουν τις δυνάμεις τους και τη θετική τους ενέργεια, ώστε η βραδιά να μετατραπεί σε μια μεγάλη γιορτή, γεμάτη μουσική, χορό και ρυθμό, που θα επιφυλάσσει στο κοινό πολλές εκπλήξεις και θα μας ταξιδέψει στον παλμό της Eurovision 2025.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένη με αυτή τη συνεργασία και νιώθω σιγουριά που θα έχω τον Σάκη δίπλα μου. Αν θα έπρεπε να το κάνω μόνη μου, δεν θα το έκανα. Υπάρχει χημεία μεταξύ μας. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και αγαπιόμαστε πάρα πολύ» δήλωσε η Έλενα Παπαρίζου.

«Είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί ανασύρονται σπουδαίες αναμνήσεις. Είναι πολύ όμορφη η συγκυρία αυτή, που είμαστε μαζί με την Έλενα, και είμαι πολύ χαρούμενος που η ΕΡΤ δίνει αυτή την ευκαιρία σε τόσα νέα παιδιά να διαγωνιστούν και να έχουν αυτή την εμπειρία» τόνισε ο Σάκης Ρουβάς.

Όσο για τη συμβουλή που δίνουν στους καλλιτέχνες που θα διαγωνιστούν; «Να είναι ο εαυτός τους και να το απολαύσουν» απάντησε η Έλενα Παπαρίζου.

«Είναι πολύ δύσκολο να δώσεις συμβουλές, γιατί δεν είσαι ποτέ στα… παπούτσια του άλλου. Να κάνουν αυτό που αγαπούν και να το απολαμβάνουν» λέει ο Σάκης Ρουβάς.

Ο Φωκάς Ευαγγελινός, με την πολυετή εμπειρία του, αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τους δύο αγαπημένους καλλιτέχνες και εξέφρασε την πεποίθησή του για την επιτυχία του Εθνικού Τελικού.

«Η ΕΡΤ με τιμά κάθε χρόνο, αλλά φέτος είναι μια ξεχωριστή χρονιά, γιατί γιορτάζουμε τα 20 χρόνια από τότε πήραμε την πρώτη θέση και τα 51 χρόνια από τότε που η Ελλάδα συμμετέχει σε αυτό τον θεσμό. Αυτή τη βραδιά, στον Εθνικό μας Τελικό, υπάρχει κάτι πολύ συγκινητικό και πολύ όμορφο για εμένα. Έχω δύο ανθρώπους δίπλα μου, την Έλενα και τον Σάκη, που έχω περάσει κοντά τους μαγικές στιγμές. Έχω το καλύτερο υλικό. Με αυτά τα δύο άτομα, σίγουρα θα γίνει ένας διαγωνισμός πολύ όμορφος. Ειδικά, φέτος, με συγκινεί ιδιαίτερα που η ΕΡΤ δίνει βήμα σε νέους ανθρώπους».

Μόλις 17 ημέρες απομένουν για τον Εθνικό Τελικό και οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις…

Υπενθυμίζεται ότι στον Εθνικό Τελικό θα διαγωνιστούν τα 12 τραγούδια τα οποία προκρίθηκαν από την Κριτική Επιτροπή που συγκροτήθηκε για τον σκοπό αυτό, στο πλαίσιο της πρόσκλησης που είχε απευθύνει η ΕΡΤ σε ερμηνευτές και δημιουργούς να υποβάλουν τις προτάσεις τους για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 69ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, που θα διεξαχθεί στη Βασιλεία της Ελβετίας, από 13-17 Μαΐου 2025.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.