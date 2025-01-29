Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, Κρίστοφερ Γουόκεν, σε συνέντευξή του στη «Wall Street Journal» αποκάλυψε ότι, η σχέση του με την τεχνολογία είναι σχεδόν ανύπαρκτη σε σημείο που δεν έχει κινητό τηλέφωνο και παρακολουθεί τηλεόραση μόνο μέσω δορυφορικής κεραίας που βρίσκεται στην οροφή του σπιτιού του.

Μάλιστα χρειάστηκε να ζητήσει από την Apple να του στείλει αντίγραφα DVD της σειράς «Severance» προκειμένου να δει την ερμηνεία του στην πρώτη σεζόν, της διάσημης δραματικής σειράς.

«Δεν έχω τεχνολογία. Έχω μόνο μια δορυφορική κεραία στο σπίτι μου. Οπότε είδα το «Severance» σε DVD που μου έστειλαν», δήλωσε ο διάσημος πρωταγωνιστής και συνέχισε. «Δεν έχω κινητό τηλέφωνο. Δεν έχω στείλει ποτέ email ή, πώς το λένε, Twittered».

Ο Γουόκεν ο οποίος κέρδισε μια υποψηφιότητα για Emmy για την ερμηνεία του στο «Severance», την περιέγραψε ως «μια πολύ ιδιαίτερη δουλειά».

«Ήταν μυστηριώδες, αλλά αστείο και τρομακτικό, κάτι που πάντα θεωρούσα ότι είναι ένας καλός συνδυασμός. Ύστερα ήταν και το γεγονός του [σκηνοθέτη της σειράς] Μπεν Στίλερ. Έπαιξα μαζί του σε ένα θεατρικό έργο πριν από 30 χρόνια και η μητέρα και ο πατέρας του ήταν φίλοι μου. Υπάρχει ο Τζον Τορτούρο. Τον γνωρίζω εδώ και 40 χρόνια όταν ήμασταν νέοι ηθοποιοί μαζί. Όταν γνωρίζεις κάποιον για πολύ καιρό, φαίνεται. Μπορείς να καταλάβεις ότι αυτοί οι ηθοποιοί συμπαθούν ο ένας τον άλλον», εξήγησε.

Ο Χολιγουντιανός σταρ, έχοντας υποδυθεί επίσης τον αυτοκράτορα Σαντάμ IV στο «Dune: Part Two», ρωτήθηκε αν θα επέστρεφε σε ένα τρίτο μέρος της επικής σειράς. «Δεν νομίζω ότι τελείωσα ποτέ μια δουλειά και ήξερα ποια θα είναι η επόμενη», ανέφερε ο ηθοποιός.

«Δεν κάνω επιλογές. Παίρνω δουλειές. Παίρνω την αμέσως επόμενη καλύτερη δουλειά. Και αυτή έχει να κάνει με την τέχνη, με ποιον θα είσαι μαζί, μερικές φορές με την τοποθεσία και με το πόσο θα σε πληρώσουν. Μακάρι να μπορούσα να κάνω επιλογές», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.